В субботу, 19 марта 2022 года, в 10.00, смотрите премьерную серию документального проекта «Они потрясли мир. Любимые женщины Андрея Миронова». О самом желанном мужчине советского кино Андрее Миронове.

В 70-х годах прошлого столетия каждая вторая актриса Москвы могла заявить, что у нее роман с Андреем Мироновым. Но кто из этого длинного списка на самом деле завоевал его сердце? «Это подарок всем женщинам», — заявила мама артиста Мария Владимировна и даже изменила дату рождения сына с 7 на 8 марта. Так оно и было. Блистательный актер разбил миллионы женских сердец. Он покорял своих поклонниц так же легко и искусно, как и зрителей. Многие из женщин были всю свою жизнь уверены, что только их он и любил по-настоящему.

Самый желанный мужчина советского кино был избалован вниманием женщин. Только его мама, Мария Владимировна, считала, что ее прекрасного сына не достойна ни одна из них – претендентки на сердце сына не соответствовали широкому списку требований. Мать смело вмешивалась в судьбу сына и принимала за него решения, особенно, если они касались дел сердечных.

Летом 1962-го года на съемках фильма «Три плюс два» Андрей увлекся исполнительницей главной роли Натальей Фатеевой. Ему 21, она – на шесть старше, за плечами два брака и сын от Владимира Басова. Популярная Фатеева была окружена мужским вниманием, а Миронов казался ей несерьезным и неинтересным. Она снисходительно принимала его знаки внимания, но после красивых ухаживаний и предложения руки и сердца сдалась. Только вот не прошла мамин отбор. Жизнь показала, что важнее всего было понравиться не столько Андрею, сколько его матери.

Екатерина Градова влюбилась в театрального ловеласа с первого взгляда, хотя ее и предупреждали держаться от Миронова подальше. Андрей был сражен красотой и хрупкостью девушки и уже через две недели повел её в ЗАГС. Но семейная жизнь не сложилась. Он любил шумные компании и вечеринки, а она должна была быть просто «женой Миронова», ждать его дома и заниматься хозяйством. После успеха киноленты «17 мгновений весны» у радистки Кэт появилась армия поклонников, ей признавались в любви генералы, а Миронов начал изменять красавице жене…

Следующей, с кем актер отправился под венец, стала Лариса Голубкина. Пышной свадьбы, как и белого платья не было. А в качестве свадебного «подарка» новобрачная получила сотни поклонниц мужа, каждая из которых в любой момент с радостью заняла бы ее место.

Съемки фильма «Будьте моим мужем» чуть не разрушили этот брак. Курортный роман под южным небом случился не только в кадре. Тогда Миронов сам попросил Голубкину приехать в Сочи, чтобы защитить его от глупости, которую он мог совершить.

Через 12 лет после смерти актера вышла книга Татьяны Егоровой «Андрей Миронов и Я. Любовная драма жизни в 4-х частях». Автор уверяла, что их роман с Мироновым длился 20 лет.

Кто же на самом деле был главной женщиной в жизни артиста? Какое условие поставил он Голубкиной перед свадьбой? Почему многие друзья считают книгу Егоровой ложью? И как получилось, что накануне смерти Миронова все его любимые женщины неожиданно собрались вместе в Юрмале?

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