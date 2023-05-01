«Брижит Бардо: искусство жить» – эксклюзивная премьера трейлера в России

Ее называли эталоном красоты, легендой кино и иконой стиля, а также секс-символом 60-х. Молодая и свободная, Брижит Бардо бросала вызов правилам общества и, сама того не желая, спровоцировала всемирную сексуальную революцию. И перестала сниматься в 39 лет. «Брижит Бардо: искусство жить» в шести сериях расскажет о начале карьеры молодой актрисы. Байопик выйдет в онлайн-кинотеатре START в мае, сразу после мировой премьеры во Франции. А сейчас эксклюзивно представляем российскую премьеру трейлера.

Главную роль в сериале исполнит Джулия де Нуньес, для актрисы это станет дебютом в кино. Кинорежиссера и первого мужа Бардо Роже Вадима, которому приписывают создание знаменитого образа актрисы, сыграет Виктор Бельмондо — внук Жан-Поля Бельмондо.

Французский сериал посвящен началу карьеры Брижит Бардо — с 1949 года, когда она впервые появилась на обложке журнала, до рождения сына в 1960 году. Девушка из хорошей семьи, Брижит получила мировую известность после фильма «И Бог создал женщину» и столкнулась с кризисом: став кумиром миллионов, она была вынуждена искать свое истинное «я» в лучах славы и под прицелами фотообъективов. Идеи и образ жизни Бардо опередили свое время, их поймут только через десять лет — после майской революции 1968 года.

Режиссерами и сценаристами сериала выступили мать и сын, Даниэль («Сезанн и я») и Кристофер Томпсон («Стейк от кутюр»). По словам Даниэль Томпсон, «Брижит Бардо: искусство жить» — это не классический байопик, а скорее история молодого поколения в послевоенной Франции 1950–1965 годов, в которой Брижит была заметным персонажем.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.