В подмосковных парках пройдет мероприятие «НеобыЧАЙный парк»

22 апреля почти в 60 парках Подмосковья пройдет мероприятие «НеобыЧАЙный парк».

В Кузьминском лесопарке (г.о. Котельники) гостей ждет игровая интерактивная программа «Сладкие приключения».

В городском парке культуры и отдыха г. Чехов состоится занимательный мастер-класс по росписи пряников.

В парке культуры и отдыха «Победа» (Талдомский г.о.) проведут выставку-продажу продукции крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных производителей Талдомского г.о. и ярмарку с дегустацией и продажей кондитерских изделий;

В парке культуры и отдыха «Ивановские пруды» (г.о. Красногорск) гостям предложат чаепитие по-татарски с мастер-классом по изготовлению лакомства «Хворост».

В Парке Дубки (г.о. Коломна) будет работать тематическая фотозона «Чай-ку».

В парке им. Гагарина (г.о. Шатура) посетителей ждут аниматоры в костюмах сладостей и дегустация сладостей от магазина «По плюшке».

В Центральном парке (Ленинский г.о.) проведут кулинарную битву кондитеров «Десерт парка» – «ОтЧайянный».

В Дрезненском городском парке (Орехово-Зуевский г.о.) подготовили чайную церемонию «В гостях у Екатерины Великой» и игровую программу для детей «Безумное чаепитие»;

На парковой территории ДК «Мир» (г.о. Лыткарино) состоится волшебный квест «Безумное чаепитие с белым кроликом».

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