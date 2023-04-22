Квантовый кофе, игры с роботами и ученые на Антинаучной конференции: в Москве пройдет научно-популярный фестиваль FestTech

6 мая на площадке Дизайн завода в Москве состоится FestTech — открытый праздник критического мышления, футуристических идей и наукоемкого юмора. Событие в третий раз проведет сообщество выпускников МФТИ для всех любителей науки, а также искушенных и креативных технократов.

Фестиваль разделен на четыре основных направления: Hard, Tech, Pop и Art Science. Внутри каждого — эксперты из самых разных областей науки и технологий, популяризаторы и блогеры, ведущие ученые и успешные создатели инновационных продуктов.

Гостей ждет масштабная зона технологий: человеко-машинные интерактивы, воркшопы IT-гигантов, Art Science инсталляции и зона роботов. Здесь каждый желающий сможет погладить робособаку, посмотреть на битву машин, выпить квантовый кофе и отдохнуть за рулем Tesla. Ярмарку инноваций представят: Бизнес-школа МФТИ, VK Education, Российский квантовый центр, частная космическая компания SR Space, Робостанция, Robot Fight Club, Центр Art & Science Университета ИТМО и другие.

Послушать выступления ученых и известных популяризаторов науки о достижениях геномной инженерии, квантовых технологиях, самосознании искусственного интеллекта и многом другом можно будет сразу в нескольких форматах: полномасштабном лектории, на мини-лекциях FestTech Talks и Научпоп марафоне.

Научный сюрреализм и высокотехнологичный юмор будут культивировать Хахатон и Антинаучная конференция. Участники перевернут понимание науки сверх наголову: докажут теорему бутерброда с ветчиной, решат интегральное уравнение выбора наряда на дискотеку и эмпирически подтвердят закон второй рюмки.

Отвлечься от прокачки мозга в пользу тела поможет #SEKTA, которая проведет бесплатные тренировки для всех посетителей фестиваля, а экстремумом вечерней части фестиваля станет концерт приглашенных артистов FestTech Music Live.

Все подробности о FestTech и регистрация на сайте: https://festtech.ru. Участие бесплатное для всех желающих.

FestTech-2023 проводится в рамках Весеннего массового научно-популярного фестиваля МФТИ и организован сообществом выпускников «Физтех-Союз», при поддержке Фонда президентских грантов.

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