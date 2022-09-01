На территории «Солнца Москвы» откроется семейный интерактивный проект «Московский ЛисаПарк»

Уже в этом году рядом с крупнейшим колесом обозрения Европы «Солнце Москвы» появится новое театрально-игровое пространство для всей семьи — сказочный парк «Московский ЛисаПарк». Уникальный проект, аналогов которому в столице нет, предложит всей семье погрузиться в волшебный мир сказок, поиграть с Лисами в «Рыжей долине» и стать участником иммерсивных спектаклей.

«Московский ЛисаПарк» разместится на площади 920 кв. метров слева от центрального входа на колесо обозрения. Его территория объединит игровое пространство, амфитеатр на 60 человек для проведения представлений, сказочные интерьеры для театрализованных путешествий по сюжетам сказок и несколько площадок для проведения праздников, а также тематическое семейное кафе «Варенье».

«Московский ЛисаПарк» органично вписался в концепцию «Солнца Москвы», как многофункционального всесезонного пространства для проведения интересного и полезного досуга. Совсем скоро гости смогут лично познакомится с любимыми сказочными героями и увидеть интересные театрализованные представления. Мы уверены, что посещение «ЛисаПарка», как и колеса обозрения, подарят позитивные яркие эмоции каждому члену семьи, независимо от возраста», — отметил руководитель компании «Солнце Москвы» Денис Тетерин.

Московский «ЛисаПарк» единственный в мире тематический парк, где живет дружная семья лис — главные герои «Рыжей долины». Мама Лиса обожает творчество и театр, а Папа Лис заведует сказочной железной дорогой. Они вместе со сказочными героями перенесут гостей в настоящую сказку, где все наполнено добром и волшебными сюрпризами.

Игровые пространства выполнены в стилистике «мягкого парка приключений» — активного и безопасного отдыха для детей от 1 года. В театре мамы Лисы можно посмотреть более 15 интерактивных спектаклей по мотивам известных и авторских сказок. Здесь дети и взрослые вместе с профессиональными актёрами становятся участникам сюжетов, которые разворачиваются среди реалистичных декораций.

Комментирует Генеральный директор проекта Юлия Метелкина: «Создавая «Московский ЛисаПарк», мы хотели, чтобы он стал местом силы для всей семьи — самым добрым, уютным и безопасным местом в городе. Интерьеры, игры, сценарии и герои — это история про любовь к детям и про веру в волшебство и сказку. Вовлеченнность в сказочное действо, внимание к деталям и бережное отношение к детским впечатлениям — ключевые принципы воплощения этой идеи. Новоселье для нашей дружной семьи Лис мы планируем устроить в декабре, чтобы жители и гости Москвы смогли посетить наши чудесные новогодние представления».

Отдельное внимание организаторы уделили оформлению интерактивного пространства. Все декорации парка созданы вручную художниками и бутафорами со всей России. Например, одна из игровых зон будет оформлена в виде волшебного дуба, в ветвях которого притаились маленькие домики для игр. Конечно же, здесь будут и настоящие лисьи норы с лесной утварью, и аптека бабушки Лисы, и мастерская папы Лиса, и кухня мамы Лисы, а начать путешествие можно будет, купив билет на волшебный поезд.

Кроме этого, в интерьерах «Московского ЛисаПарка» посетители смогут провести День рождения по одному из увлекательных сценариев и отдохнуть в кафе «Варенье», где представлены самые вкусные и полезные блюда из «TOP-100» предпочтений детей и родителей, а также бабушек и дедушек.

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