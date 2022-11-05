В прокат выходит фильм «Дела человеческие» французского режиссера Ивана Атталя

10 ноября в российский прокат выходит фильм «Дела человеческие» французского режиссера Ивана Атталя. Картина рассказывает историю двух молодых людей, которых объединяет одна ночь и суд, где правда может быть неуловимой. Мировая премьера фильма прошла 9 сентября 2021 года в рамках Международного кинофестиваля в Венеции. Российская премьера состоялась в октябре 2022 года рамках проекта «Артхаус: Эпизод 1» — совместной программы творческого объединения Arthouse и московского Дома культуры «ГЭС-2».

Сюжет фильма — судебная драма, построенная по принципу перекрестного допроса девушки и юноши, их друзей и семей. Семью Фарель знают во всей Франции: Жан — известный ученый, а его жена Клэр — писательница, известная своими радикальными феминистскими взглядами. У них есть красавец сын Александр — студент престижного американского ВУЗа. Приехав в гости к родителям, Александр знакомится с Милой — дочерью нового партнера его матери. Молодые люди легко находят общий язык и вместе отправляются на вечеринку.

Следующим утром Мила обвиняет Александра в изнасиловании, тем самым уничтожая репутацию его семьи и запуская необратимый процесс пережевывания всех деталей произошедшего не только органами правосудия, но и всеми СМИ, желающими во что бы то ни стало узнать, кто говорит правду, а кто лжет.

Картина получила 5 наград и 2 номинации, среди которых:

Номинация в категории «Лучший адаптированный сценарий» на премию «Сезар» 2022;

Победитель в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий» на Barcelona-Sant Jordi International Film Festival 2022;

Победитель в номинациях «Лучший фильм — основная программа», «Лучший сценарий» и «Лучшая актриса» на FEST International Film Festival 2022;

Номинация в категории «Лучший полнометражный фильм» на Jameson CineFest — Miskolc International Film Festival 2022.

Иван Атталь — французский актер и режиссер. Известен по фильмам Эрика Рошана «Безжалостный мир», «У всех на виду», «Патриоты», а также картинам «Час пик 3», «38 свидетелей» и другим.

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