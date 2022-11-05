II Московский международного фестиваль архивных фильмов объявляет полную программу

Фестиваль пройдет с 16 по 30 ноября на нескольких площадках одновременно: в кинотеатре «Иллюзион», кинозале Государственной Третьяковской галереи, кинотеатре «Пионер» и Музее кино.

На церемонии открытия в «Иллюзионе» будут представлены сразу две картины — отреставрированный фильм «Миражи» Петра Чардынина и лента «Танцовщица Шивы» Альбера Капеллани, которая являлась одной из наиболее разыскиваемых кинокартин мира и была обнаружена в архиве Госфильмофонда России.

Кадры из фильма «Танцовщица Шивы»

Кадры из фильма «Потерянная»

Кадры из фильма «Цыганская страсть»

Кадры из фильма «Трагедия двух сестер»

Как и в прошлом году, масштабная программа фестиваля ориентирована не только на профессиональное сообщество — кинокритиков, киноведов и историков кино, — но и на самую широкую аудиторию. В нее вошли забытые и недооцененные современниками фильмы, малоизвестное научное и завораживающее зрелищное кино. Особое место в программе фестиваля занимают показы архивных находок — лент, считавшихся прежде утраченными.

Атрибутирование и восстановление утерянных фильмов является одной из главных задач Госфильмофонда России — организатора фестиваля.

Кадры из фильма «1812»

Лев Толстой в кино

«На протяжении более 20 лет Госфильмофонд России ежегодно представлял свою коллекцию синефилам и киноведам, показывая архивное кино на фестивале «Белые столбы». И вот уже второй год демонстрирует жемчужины своей коллекции в кинотеатрах Москвы. Уверена, что фестиваль архивных фильмов станет важным событием не только для профессионального сообщества — киноведов и архивистов в области кино, — но и для самой широкой аудитории», – рассказывает министр куультуры РФ Ольга Любимова.

Кадры из фильма «Ледолом»

Кадры из фильма «Любовь и ненависть»

«Фестиваль этого года сознательно реализуется без фигуры главного куратора, давая пространство для коллективного высказывания: каждая из программ является результатом научной работы приглашенных или штатных научных сотрудников Госфильмофонда. Например, среди этих голосов есть место как для программы выдающегося киноведа, историка кино Наума Клеймана «Третья из трех…», так и для программы «Послевоенный научпоп» недавнего выпускника киноведческого, участника программы «Резиденции Госфильмофонда» Семена Дымшица. Тем не менее, собрать воедино и организовать более девяти кураторов — задача, которая требует программного руководства. И программным директором фестиваля 2022 года стала заведующая архивом Госфильмофонда России — Ольга Деревянкина».

Кристина Ефременко, директор II Московского Международного фестиваля архивных фильмов

Помимо основной программы «Реставрации и находки», пройдут авторские циклы, собранные ведущими искусствоведами Госфильмофонда РФ и всемирно известными историками кино.

Цикл киноведа и историка кино Наума Клеймана «Третья из трех. Проблемное кино, проблемная эпоха» представит фильмы, которые в свое время были названы «неудачными» или «ошибочными», несмотря на то, что их сняли крупнейшие режиссеры эпохи — С. Эйзенштейн, Г. Александров («Генеральная линия»), В. Пудовкин («Простой случай»), Б. Барнет («Ледолом»), Ю. Тарич («Капитанская дочка») и другие. В то же время авторская программа Евгения Марголита «Белые одежды. Врач на экране» раскроет многогранный образ врачебной профессии через фильмы минувшего столетия. «Бог он – или инженер?», — спорят герои полнометражного дебюта Ильи Авербаха «Степень риска».

География картин не ограничивается только советским пространством, поэтому путешествия, исследования и погружение в разные культуры и явления неожиданно становятся основным мотивом сразу нескольких циклов.

Кадры из фильма «Бенни Гудман и джаз-оркестр»

Кадры из фильма «Бип остается в Ленинграде»

Кадры из фильма «До свидания, мама»

Кадры из фильма «Дело, которого могло и не быть»

Кадры из фильма «Есть такие поводы»

Кадры из фильма «Разрешите познакомиться»

Кадры из фильма «Женщина завтрашнего дня»

Кадры из фильма «Закон и долг»

Кадры из фильма «Право на женщину»

Кадры из фильма «Степень риска»

Кадры из фильма «Утренний обход»

Кадры из фильма «Багдадский вор»

Кадры из фильма «Крик в Аравии»

Кадры из фильма «Охота за смертью»

Кадры из фильма «Бизерта»

Кадры из фильма «Тайны Востока»

Программа «Грёзы Запада: ориентализм в кино» демонстрирует влияние региона Восточной Африки на кинематографистов: на протяжении многих десятилетий он использовался в качестве декораций для съемок множества приключенческих фильмов. В числе фильмов — поэтическая работа «Бизерта» Кристиана Матра, (будущего оператора Ж. Ренуара, М. Офюльса, Л. Бунюэля и др.) запечатлевшая портовый город с одноименным названием в Тунисе. А фильмы из программы «Карта Ветров» демонстрируют мощь природной стихии и бессилие человека.

Кадр из фильма «Белый ад Пиц-Палю»

Тему путешествий, уже более явно, затрагивает программа «Киноэкспедиции: путешествие по континентам». Она посвящена фильмам-травелогам, где кинокамера не только фиксирует путь исследователей и землепроходцев, но и выступает полноправным действующим лицом. С ее помощью режиссеры изучают природу, культуру и обычаи разных народов — от жаркой Африки до непроходимой тайги.

Кадры из фильма «На высоте 4500 метров»

Кадры из фильма «Далеко в Азии»

Кадры из фильма «Путешествие по Австралии»

Кадры из фильма «Со Свеном Гедином по Восточному пути»

Кадры из фильма «В тайгу за метеоритом»

Кадры из фильма «До Амундсена на Северном Полюсе»

Кадры из фильма «Охотники за головами Южных морей»

Кадры из фильма «Среди дикарей и диких зверей. Экспедиция шведского Биограф-театра в Британскую Восточную Африку в 1919-1921 гг.»

Секция «Киностолица», в прошлом году представившая кинематографический образ Вены, в этом году сфокусирована на столице Армении — городе Ереван. А программа «Кино Средней Азии», приуроченная к 100-летию СССР, заострит внимание на ярком этапе развития новаторского кинематографа среднеазиатских республик в 60–80-х.

В рамках цикла «Ленинградская студия документальных фильмов» состоится 6 тематических сеансов, каждый из которых отражает важный период, обращается к ключевой персоне или исследует проблематические ориентиры одной из самых свободных киностудий СССР — «Лендок».

Тему исследований продолжит программа «Послевоенное научно-популярное: Пространство эстетической свободы», на которой в том числе будет представлена экспериментальная работа Владимира Кобрина «Самоорганизации биологических систем». Программа «Социализм в животном мире» предлагает ознакомиться со становлением советского научпопа о животных — фильмы «Опыты по оживлению организмов», «Мнимая смерть» и другие.

Большая часть показов пройдет с пленки и будет сопровождаться обширной публичной программой: лекциями и дискуссиями с киноведами, реставраторами, режиссерами и кураторами зарубежных архивов. К участию в публичной программе приглашены: Наум Клейман, Андрей Икко, Ирина Зубатенко, Сергей Огудов, Сёмен Дымшиц, Ирина Белых, Тамара Шведюк, Федерико Стриули, реставратор Аделя Хубутдинова, а также программный директор фестиваля Ольга Деревянкина.

Среди других ожидаемых событий фестиваля — «Архивные бои» в пространстве Powerhouse, где четверо специалистов Госфильмофонда вновь сойдутся на «научном ринге» в формате Science Slam.

Полная программа, билеты и расписание доступны на сайте фестиваля.

Кадры из фильма «В мире кристаллов»

Кадры из фильма «Гомо парадоксум»

Кадры из фильма «Лесная быль»

Кадры из фильма «Как мы видим»

Кадры из фильма «Основы цветного кино»

Кадры из фильма «Семь веков спустя»

Кадры из фильма «Белый ад Пиц-палю»

Кадры из фильма «Потомок Чингисхана»

Кадры из фильма «Конец света»

Кадры из фильма «Край света»

Кадры из фильма «Сэди Томпсон»

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