В пространстве Государственного геологического музея откроется персональная выставка Тимофея Караффа-Корбут

Арт-резиденция Artpogost совместно с галереей Kupol Gallery и Государственным геологическим музеем имени В.И. Вернадского представляет персональный проект известного российского современного художника Тимофея Караффа-Корбут.

Экспозиция включает в себя произведения живописи и графики, созданные в 2013-2021 годах в стиле «наив», к которому художник пришел после увлечения импрессионизмом и экспрессионизмом во второй половине 2000-х годов. Данные рисунки — это витиеватая квинтэссенция собранных образов из детских сновидений и глубинного понимания жизненного цикла, некая отсылка к первоначальному зарождению жизни, первобытной природе и первобытной натуре.

В его, на первый взгляд, наивных работах скрыта сила и мощь понимания художественного стиля, своеобразная отсылка к французской школе и таким знаменитым мастерам «одной линии», как Матисс и Пикассо, и к испанской школе — где прослеживается детскость восприятия, которую ярко озвучил в своих произведениях Хуан Миро. Переработав и осознав различные творческие техники, Тимофей Караффа-Корбут создает свое направление, свой вариант примитивного искусства, определяемый как метод Artless (в переводе «бесхитростный»). Это последовательный отказ от иллюзорной формы и трехмерного пространства, социальности в искусстве. Живописец формирует собственный вариант примитивизма и сознательно использует художественные формы детского рисунка, народного творчества, наскальных изображений и экзотических культур.

Произведения Караффа-Корбут, созданные по детским воспоминаниям и мотивам авторских детских рисунков, возвращают нас к первородному чувству формы, присущему только детству. Непосредственность и свобода ребенка противопоставляются в его работах стереотипным представлениям о прекрасном.

«Мы снова внутри островной культуры, которая последний раз была присуща человеку только в самом начале, в эпоху “каменного века”» — говорит Тимофей Караффа-Корбут.

Творчество Тимофея Караффа-Корбут — это уникальная возможность рассмотреть модель действия, созданную художником в стремлении к целостности мировоззрения и, вместе с тем, попытка отказаться от всего лишнего. На каждом своем холсте он как будто обнажает что-то, что отсылает нас к первобытной дикости и бесконтрольному, и вместе с тем стремится увидеть и понять все вокруг. Его картины побуждают нас обратиться к самым простым чувствам, к самым светлым струнам души, вызывая эмоции радости и счастья, которые присущи только детской поре.

Тимофей Караффа-Корбут родился в 1975 году в Москве.

С 1985 г. по 1993 г. обучался в МСХШ им.Томского при МГАХИ им. В.И. Сурикова. С 1993 по 1998 г. обучался в РАЖВиЗ. С 1999 по 2002 г. обучался в МГАХИ им. В.И. Сурикова, защитил диплом в мастерской П.Ф. Никонова. 2003 – 2004 Обучался в ИПСИ (Институт проблем современного искусства). В 2006 году основал проект ARTRAUM. В 2019 году стал соорганизатором проекта ARTPOGOST

2020 — куратор первой Алтайской биеннале современного искусства «Пещеры – Катакомбы — Железобетон». Участник более ста персональных и коллективных выставок. Работы находятся в Третьяковской Галерее, ММСИ, частных собраниях по всему миру.

Выставка работает до 7 ноября.

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