Центр Творческих Индустрий «Фабрика» представляет выставку Андрея Кузькина «— ЧТО ЭТО? — ВРЕМЯНКА»

12 ноября 2021 года Центр творческих индустрий «Фабрика» представляет персональную выставку Андрея Кузькина «— ЧТО ЭТО? — ВРЕМЯНКА».

Первая часть выставки — интерактивная — она создаётся зрителями. В рамках выставки художник предлагает всем желающим поучаствовать в перформативной акции и на подготовленных листах А4 написать текст: «Я еще жив(а). Имя, Фамилия, число, подпись». «Расписка» тут же будет оформлена в рамку и повешена на стену, и станет, таким образом, частью экспозиции.

Во второй части выставки будут представлены фото- и видео-документации художественных акций Андрея Кузькина. Это личные поэтические высказывания художника, связанные с открытием «ВРЕМЯНКИ».

Использование фразы «Я еще жив» в искусстве не ново. В 70-е годы японский художник-концептуалист Он Кавара рассылал своим друзьям телеграммы с фразой – «Я еще жив» (I’m still alive), а китайский художник Тейчин Сье с 1986 по 2000 год реализовывал «тринадцатилетний план» итогом которого стало изображение с фразами — «Я сохранил свою жизнь. Я пережил 31 декабря 1999 года».

В своем проекте Андрей Кузькин видит выход в делегировании высказывания и в утверждении того, что нет разницы художник ты или не художник. Ценность художника и его искусства меркнет перед такими вещами как жизнь и смерть. Рукописный документ, составленный человеком собственноручно, несет частичку его жизни. Написанная от руки фраза «Я еще жив(а)» с датой и подписью, в какой-то мере наделяет жизнью и этот лист бумаги, и, что пока «жив» сам документ, живо и свидетельство, а через него продолжается жизнь того, кто его написал.

Выставочный проект «— ЧТО ЭТО? — ВРЕМЯНКА» отсылает к перформансу художника 2013 года в галерее Триумф, где публике был показан перформанс «Основной вопрос». Художник у себя на груди с помощью медицинского скальпеля вырезал вопрос — «ЧТО ЭТО?». По прошествии 8 лет, Андрей, кажется нашел ответ на свой вопрос – этот ответ: «ВРЕМЯНКА». И вопрос, и ответ абсолютно универсальны и могут быть применены к чему угодно в нашем мире.

Андрей Кузькин — художник, перформер, акционист, скульптор. Лауреат премии «Инновация» и премии Кандинского. Участник Берлинской биеннале, биеннале Performa 11, Московской биеннале современного искусства. Работы находятся в собраниях Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду, Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, ГЦСИ.

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