Евгения Тропп: «Театр ищет разные подходы к зрительской группе подростков и студентов»

Член жюри V Всероссийского театрального фестиваля «Сотоварищи», театральный критик, декан театроведческого факультета РГИСИ и редактор «Петербургского театрального журнала» Евгения Тропп в эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа отметила, что российские театры постоянно ищут подходы к молодой публике и заявила, что фестивалю «Сотоварищи» не нужно скромничать.

«Появление тематики у фестиваля в данном конкретном случае может быть связано с тем, что театр в последние годы заинтересовался проектами, связанными с подростками и молодёжью. Это происходит вне фестиваля, в обычной театральной жизни и этот поворот смог повлиять на репертуар, ведь пьесы, рождающиеся из лабораторных эскизов, потом получают жизнь. Сейчас подростки и молодёжь это та аудитория, которая не первой идёт в театр. Школьники ходят в театр классами, кого-то могут привести туда родители, а взрослые уже идут сами. Подростки и студенты, в основном, интересуются не театром – а кино, музыкой, клубами. В общем, у них какая-то своя жизнь, своя субкультура. Надо отметить, что театр всегда думает о том, как завоевать этого зрителя – не только ради него самого, но и ради каких-то дальнейших шагов, работы на будущее. Так что эта аудитория как неизведанная земля. Мы не всегда понимаем, что нужно подросткам, что они хотят. Театр ищет разные подходы к этой зрительской группе и не только на этом фестивале», − рассказала Евгения Тропп.

По словам эксперта, есть театры и регионы, где работа с подростками и молодёжью более успешна. «Но в любом случае тут нельзя рассчитывать на массовый успех. Не будет такого, что все подростки и вся молодёжь бросили всё и побежали в театр. Я думаю, что тут скорее нужно говорить не о массовых проектах, а об адресных. В эту работу и процесс нужно вовлекать и родителей, и учителей. Только тогда эта работа, пусть не заметная и не яркая, станет эффективной», − отметила редактор «Петербургского театрального журнала» в эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа.

По мнению эксперта, фестиваль «Сотоварищи» нашёл своё место на театральной карте России. «Считаю, что «Сотоварищам» не нужно быть скромными, и необходимо расширять свои возможности в отборе и приглашении спектаклей, активнее работать самим, заявляя о себе с полным достоинством. Фестиваль проводится в пятый раз и имеет определённое реноме – это позволяет предлагать участие в нём театрам, которые будут интересны зрителю именно здесь», − заявила Евгения Тропп в интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа.

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