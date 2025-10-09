The Beatles, Metallica, Queen, Nirvana и другие культовые группы

К 85-летию со дня рождения Джона Леннона сервис МТС Музыка проанализировал прослушивания культовых музыкальных коллективов, в числе которых — и The Beatles, а также выявил регионы с самыми преданными поклонниками их творчества. В лидерах — Metallica, Queen и Nirvana. Их треками заслушиваются пользователи из Москвы, Московской и Калужской областей соответственно. Битломанов больше всего в Крыму.

9 октября 1940 года родился британский музыкант и композитор Джон Леннон, добившийся всемирной известности как основатель группы The Beatles. Специально к этой дате МТС Музыка оценила прослушивания групп, включенных в рейтинг величайших исполнителей всех времен по версии одного из самых авторитетных музыкальных изданий, и узнала, что интерес россиян к золотому наследию музыки и ее культурным героям стабильно растет. За последний год (01.10.2024-30.09.2025 к 01.10.2023-30.09.2024) общее число прослушиваний культовых групп увеличилось на 66%.

Среди коллективов, которые показали наиболее впечатляющий рост количества проигрываний в плеере, оказались The Band (+338%), The Police (+303%) и R.E.M. (+200%). Также в пятерке с самым быстрым ростом — рэп-группа Run DMC (+156%) и панк-легенды The Clash (+153%). На песни The Beatles также зафиксирован всплеск спроса (+71%).

Что касается абсолютных лидеров по популярности за прошедший год (01.10.2024-30.09.2025), то первое место среди легендарных групп заняла Metallica — на нее пришлось 23% прослушиваний относительно общего числа нажатий кнопки «Слушать» всех исследуемых групп. Далее идут Queen (14%), Nirvana (11%), Eagles (7%) и Guns N’ Roses (6%). The Beatles уверенно входят в топ-10: на долю ливерпульской четвёрки пришлось 4,1% всех прослушиваний, что чуть больше, чем у The Rolling Stones (3,9%), и немногим меньше, чем у Pink Floyd (4,4%). Замыкают рейтинг Creedence Clearwater Revival (3,6%) и Aerosmith (3%).

Для каждого коллектива из топ-5 аналитики сервиса определили регион с самыми преданными поклонниками. Metallica чаще всего звучала в Москве, Queen — в Московской области, Nirvana — в Калужской, Eagles — в Краснодарском крае, а Guns N’ Roses — во Владимирской области. The Beatles особенно активно слушают в Крыму.

Любимым треком пользователей у Metallica стал Nothing Else Matters, а также The Unforgiven и Enter Sandman. В случае с Queen на первом месте The Show Must Go On, следом — We Will Rock You и I Want To Break Free. Самые популярные композиции Nirvana — Smells Like Teen Spirit, Come As You Are и Something In The Way. У Eagles слушатели чаще всего выбирали Hotel California, Somebody и Get Over It, а у Guns N’ Roses — Don’t Cry, Knockin’ On Heaven’s Door и Sweet Child O’ Mine.