Музыкант этно-группы «Nytt Land» Анатолий Пахаленко: «Этномузыка, фольклор всегда был и остается в основе большой части современной музыки»

Музыкальная группа «Nytt Land» (г. Калачинск, Омская обл., Россия) с начала 2022 года приняла участие в 10 крупнейших европейских фестивалях, таких как Festival Mediaval и Hоrnefest (Германия), MidgardsBlot (Норвегия), Fekete Zaj (Венгрия), HellFest (Франция) и других. На сегодняшний день дискография команды насчитывает 11 релизов, в бэкграунде музыкантов – сотрудничество со многими как российскими, так и европейскими лейблами, включая нынешнее партнерство с австрийским гигантом Napalm Records. «Nytt Land» – группа, играющая в стиле северный дарк-фолк и эмбиент. Команду основали супруги Анатолий и Наталья Пахаленко в 2013 году. Основу репертуара «Nytt Land» составляет обрядовый фольклор и эпос коренных народов Западной Сибири, а также эпические песни народов Северной Европы. Евразийская медиа группа в рамках специального проекта, приуроченного к 2022-му году, объявленного Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, публикует серию эксклюзивных материалов. Сегодня наш гость – основатель музыкальной группы «Nytt Land» Анатолий Пахаленко.

«Обрядовые песни и эпос коренных народов Сибири очень хорошо сохранились до наших дней, многие песни и сегодня звучат во время больших местных праздниках и обрядовых действах и на наш взгляд являются бесценным сокровищем культуры древней Сибири и Урала. Эти песни обладают своей особой энергетикой, многовековой, настоящей магией мелодии и слов. Именно поэтому мы обращаемся к ним в своем творчестве. Ну, и к тому же мы сами живем в Западной Сибири и это песни нашей земли, людей, которые пели их для этих рек и гор много столетий назад. Вся база, основа нашей музыки лежит именно на этнографическом, историческом фундаменте. Мы оба историки по образованию, и поэтому бережное отношение к источникам, историческому материалу для нас является одним из главных постулатов. Особенно ярко эти моменты проявляются в лирических композициях», – рассказал Анатолий Пахаленко.

«Для нас важно именно сохранение и аккуратное переосмысление фольклорных форм и эпоса в личных творческих интерпретациях. Мы любим фольклор, мы любим его глубину, силу и какую-то особую магию. И этим он притягивает нас. Мы учимся у фольклора, у старых песен, танцев и обрядов. Это и есть наш путь. Все наши проекты – и «Nytt Land» и «Ak Hovu» и даже электронный «Kiberspassk» – это все о том, что близко нам с самого нашего рождения. Как ни парадоксально это звучит, но в основном наше творчество востребовано за рубежом. Скорее всего это связано со спецификой индустрии и музыкальных вкусов, так как в России, к сожалению, интерес к фольклору и этнической музыке остается на уровне андеграунда», – прокомментировал музыкант в эксклюзивном интервью для Евразийской медиа группы.

«Следует отметить, что популярность к такого рода музыке была всегда. Просто именно сейчас мы стали обращать на это внимание, так как музыкальный рынок стал более глобализированным, музыка стала более доступна и нам теперь не диктуют моду MTV и подобные каналы. Сейчас всем правят стриминговые платформы, и мы сами выбираем, что нам слушать, тем более выбирать есть из чего. Этномузыка, фольклор всегда был и остается в основе большой части современной музыки. Возьмите те же блюз и джаз, не теряющие своей актуальности, просто постоянно эволюционирующие, та же классическая музыка, рок, металл - практически везде в основе этника. Иногда фольклорные мотивы звучат более откровенно, иногда завуалированно - но тем не менее эта музыка была и остается во главе. Искусство, музыка – это самый главный международный язык, для музыки не существует границ. Особенно если говорить об этнической музыке и корневом фольклоре – это, вообще, вечное», – отметил основатель музыкального коллектива «Nytt Land» Анатолий Пахаленко.

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