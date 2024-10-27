В рамках «Телемании» прошло первое образовательное ток-шоу

В Институте кино и телевидения (ГИТР) в рамках Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания» дан старт её образовательной части – паблик-токов с наиболее яркими представителями современной российской медиаиндустрии. Спикеры обсудили образовательные и карьерные возможности, которые дает «Телемания» начинающим авторам, а также зачем отправлять фильмы на фестивали.

Генеральным партнёром видеотрансляций фестиваля является Национальный видеохостинг RUTUBE (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»), крупнейшая российская платформа для просмотра и размещения аудио- и видеоконтента.

В студии Института кино и телевидения (ГИТР):

Владислав Миронов, руководитель службы индустрии кино, анимации и медиаконтента арт-кластера «Таврида»;

Ольга Акопова, руководитель студии «Юг.Кино»;

Софья Васёва, выпускница факультета звукорежиссуры ГИТРа; картина «Здесь и сейчас» взяла несколько призов фестиваля «Телемания — 2023», в том числе награду за Лучшую работу звукорежиссера, была показана в конкурсе Московского Международного кинофестиваля, Короче и еще на десятках смотров по всему миру, став одним из главных российских короткометражных хитов;

Эдвард Казарян, выпускник режиссерского факультета ГИТРа; его «Дорога на Лачин» взяла Гран-при фестиваля «Телемания — 2023», а также спецприз от арт-кластера «Таврида» и была показана на церемонии закрытия на главной телевизионной площадке страны – в концертном зале «Останкино», на счету картины десятки российских и зарубежных киносмотров.

Звукорежиссёр фильма «Здесь и сейчас» Софья Васёва рассказала, что фестиваль становится «большим событием в жизни каждого студента» ГИТРа и дает мощное профессиональное развитие. С 3-го курса ребята могут не только отправлять свои проекты на конкурс, но и напрямую участвуют в его организации. Также она добавила, что за время учёбы в институте попробовала себя в разных сферах и жанрах, а приобретенная привычка вести активную творческую жизнь позволяет ей до сих пор браться за любые интересные проекты.

Владислав Миронов, руководитель службы индустрии кино, анимации и медиаконтента арт-кластера «Таврида», добавил, что «неважно, в какой сфере ты хочешь стать профессионалом — дорога одна. Это долгий, кропотливый, местами невыносимый, а иногда и очень простой путь». Он уточнил, что важно быть открытым любому опыту и трезво оценивать личные мотивы при работе на том или ином проекте и, конечно, при необходимости не бояться менять направление деятельности.

Ольга Акопова, руководитель студии «Юг.Кино», напомнила, что важно следить за своими ощущениями в процессе создания медиаконтента и «идти за откликом, который появляется». Ольга напомнила о правиле 10 000 часов, а также уточнила, что к успеху может привести как упорство, так и конструктивный поиск себя.

Во время обсуждения спикеры затронули тему кинопроизводства и поиска сопродюсеров. Так, режиссёр фильма «Дорога на Лачин», Эдвард Казарян, рассказал, как долго пытался «получить финансирование от армянских меценатов для создания армянского кино», обзванивая всех известных ему армян – от Сарика Андреасяна до Михаила Галустяна. Один из них действительно в него поверил и профинансировал фильм…

Владислав Миронов отметил, что «отрасль всегда враждебна», а на питчингах и конкурсах стоит смотреть на то, насколько участники способны довести свой проект до конца. В завершении Ольга Акопова напомнила о важности веры в себя и свой проект: «Когда человек горит идеей, и она задевает кого-то ещё, то 95%, что эта история сработает». Также она добавила, что «талант всегда пробьётся».