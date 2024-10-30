«Телемания-2024»: Современное продвижение авторских проектов

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В Институте кино и телевидения (ГИТР) в рамках Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания» прошло образовательное ток-шоу на тему продвижения авторских проектов. Гости поговорили про командную работу, целевую аудиторию и способы продвижения своих фильмов.

Генеральным партнёром видеотрансляций фестиваля является Национальный видеохостинг RUTUBE (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»), крупнейшая российская платформа для просмотра и размещения аудио- и видеоконтента.

В студии Института кино и телевидения (ГИТР):

Анастасия Пак, телеведущая, журналист, блогер и общественный деятель. Соведущая шоу «Ты супер»;

Павел Селин, тележурналист, оператор, автор документального фильма «Агафья»;

Нина Ромодановская, главный редактор портала Профисинема. Автор рубрики «Индекс предпринимательских настроений в киноиндустрии»;

Александр Швыдкой, продюсер телевидения и кино. Участник проектов «Победители», «Сафо», «Юленька».

Анастасия Пак отметила, что для неё авторских проектов не существует, ведь за любой работой стоит большая команда единомышленников. Однако «всегда есть локомотив, который тянет за собой всю команду, и ты подбираешь в неё своих сообщников». Другие гости сошлись на том, что авторский проект невозможен без автора. Можно поменять оператора или звукорежиссёра, но нельзя заменить автора идеи.

Спикеры также поговорили о роли зрителя в проекте. Многие молодые авторы гонятся за самореализацией, но забывают, что своё кино они снимают не для себя. «Если вы хотите миллион просмотров — думайте о миллионе ваших зрителей», сказала Нина Ромодановская.

Начинающие создатели ошибочно думают, что продвижение проекта — не их забота. Многие считают, что реклама не должна присутствовать в качественном авторском кино. Спикеры опровергли эту точку зрения, ведь маркетинг не делает кино хорошим или плохим. Оно изначально хорошее или плохое.

Павел Селин также уточнил, что «все современные платформы имеют портфель проектов, который включает в себя блокбастеры, «народное кино», и в том числе авторские фильмы для определённой аудитории. Нина Ромодановская добавила, что «все крупные студии-мейджеры давно работают по такому принципу». Все студии включают в свой «портфель» фестивальные проекты, а также фильмы, призванные развивать киноязык.

Итог разговора подвел Александр Швыдкой: «Любое кино – это как минное поле, сложно спрогнозировать успех любого проекта заранее. Важно следить за тем, чтобы зрителю было понятно, о чём кино».