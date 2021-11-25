«В раю мест нет». Премьера фантастического сериала о бывших любовниках в онлайн-кинотеатре KION

Онлайн-кинотеатр KION сообщает, что премьера оригинального сериала KION о временных аномалиях и силе любви «В раю мест нет» с Артемом Ткаченко и Екатериной Вилковой состоится 15 декабря в онлайн-кинотеатре KION. Проект снят в формате киносторис и будет доступен для просмотра в двух форматах: как полный метр или как сериал.

Главные герои сериала — геолог Вика и геофизик Андрей, бывшие любовники, чья душевная рана от расставания еще свежа. Их вызывают на место падения метеорита в глухом лесу — и чувства вспыхивают с новой силой. Но герои не могут быть вместе — глубокое чувство вины не позволяет им быть счастливыми. Ведь из-за их романа, как они считают, погиб муж Вики, а жена Андрея ушла из дома вместе с маленьким ребенком.

Судьба дарит героям еще один шанс — они попадают во временную аномалию и начинают путешествие по прошлому, переживая еще раз все значимые события своей жизни, пытаясь исправить ошибки. В новой реальности Вика и Андрей пытаются поступать «правильно», но каждый раз этого оказывается недостаточно, чтобы переломить судьбу. Шаг за шагом Вика и Андрей по-настоящему открываются друг другу и узнают, что тайны были не только в их жизни…

Главные роли в проекте исполнили Артем Ткаченко («Клиника счастья», «Вампиры средней полосы»), Екатерина Вилкова («Вертинский», «Последний богатырь»), Антон Васильев («Хрустальный», «Звоните ДиКаприо!») и Анна Старшенбаум («Психологини», «Семейный бизнес»).

Режиссер фантастической мелодрамы «В раю мест нет» — Эдуард Бордуков («Коробка», «На острие»). Сценарист — Алла Гусева («Ваша честь», «Возвращение Мухтара», «Всегда говори «всегда”»). Продюсеры сериала — Игорь Мишин, Валерий Лернер, Максим Филатов, креативные продюсеры — Наталья Исакова и Алексей Теплыгин. Производство сериала — студия Fox in Box.

Проект «В раю мест нет» будет представлен в онлайн-кинотеатре KION в формате киносториз: его можно смотреть как сериал (6 серий по 15 минут) и как полнометражный фильм.

Съемки сериала «В раю нас нет» проходили в Петербурге (как в черте города, так и за его пределами). В числе потенциальных локаций рассматривались Калининград и Краснодарский край. Окрестности северной столицы, как и сам город, добавили проекту аутентичности и романтизма вместе с холодными контрастирующими цветами. Одной и важных локаций стал Финский залив, где съемочной группе удалось отснять материал, метафорично иллюстрирующий внутренние состояния героев.

Эдуард Бордуков, режиссер:

– Проект поднимает тему «ошибочного выбора» – что происходит с человеком, когда он понимает, что связал свою жизнь не с тем партнером. Как найти силы, чтобы закончить эти отношения, преодолеть чувство вины по отношению к близким и страх остаться одному. Герои пытаются вырваться из этой ловушки. Выбраться так, чтобы «не пораниться» самим и не сделать больно близким, но это невозможно. Жизнь – это череда проб и ошибок. Мы встречаем разных людей, благодаря которым либо движемся вперед, либо ходим по кругу, и кажется, что выхода нет – это и происходит с героями. Поэтому для меня в этой истории больше мелодраматизма, а фантастическая составляющая – это форма, позволяющая ярче раскрыть тему.

Наталья Исакова, креативный продюсер:

– Это история о чувстве вины, которое не позволяет людям, даже созданным друг для друга, быть вместе, ежедневно отравляя их жизнь. Экстремальное путешествие во времени необходимо героям, чтобы узнать правду и разрешить себе наконец быть счастливыми…

Екатерина Вилкова, актриса:

– Моя героиня – человек импульсивный, но совестливый, не готовый идти по головам. В своей жизни она наломала дров, но ей предоставляется возможность все исправить. Все мы совершаем в этой жизни ошибки, и каждый из нас периодически хотел, чтобы представилась такая возможность – ради этого она даже готова пожертвовать собой и своими чувствами. У главных героев будет несколько таких попыток: посмотрим к чему это все приведет.

Артем Ткаченко, актер:

– Мой герой – геолог. Кроме природных аномалий и необъяснимых катаклизмов в начале истории Андрей сталкивается с невероятной чередой проблем и неурядиц, заставляющих его по-иному посмотреть на свою жизнь, принять ряд важнейших решений. Бесспорно, украшением проекта стала Екатерина Вилкова — по-настоящему талантливая актриса и обворожительная женщина.

Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION, продюсер сериала:

– «В раю мест нет» — один из немногих примеров современной мелодрамы, которая рассказана в жанре фантастики. Это придает истории дополнительный объем и смысловые метафоры. Для зрителя, который любит истории любви, но немного устал от привычных мелодрам, выполненных в одной стилистике, этот проект станет настоящей отдушиной. Авторы предлагают нетривиальное решение вечного вопроса — что такое счастье и как стать счастливым.

15 декабря в онлайн-кинотеатре KION выйдут первые две серии проекта. Далее каждую среду будут публиковаться по два новых эпизода сериала.

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