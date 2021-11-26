Музыкальная комедия режиссера Сергея Тютина «Крошка» выходит в прокат

Дистрибьюторская компания «Арткино прокат» открывает новое направление – «фильмы для детей и юношества» и при поддержке Объединённой киносети «Синемпарк/Формула кино» выпускает в кинотеатральный̆ прокат семейную музыкальную комедию режиссера Сергея Тютина «КРОШКА». Увидеть фильм в кинотеатрах можно будет уже со 2 декабря 2021 года!

«Крошка» — кинокартина для детей̆ и их родителей̆, «…для взрослых, которые были детьми и для детей̆, которые обязательно будут взрослыми».

Действие фильма разворачивается в Москве в преддверие новогодних праздников. Главная героиня – шестилетняя блогерша Ниночка – через стрим трансляции обучает взрослых основам финансовой̆ грамотности. В детском саду она стремится уволить раздражающую её своим инфантилизмом и безответственностью 25-летнюю воспитательницу Алису, у которой на уме только её любимая обезьянка Бобошка. Их встреча помогает Алисе повзрослеть, а Ниночке вновь обрести детство. «Крошка» — семейная музыкальная комедия с элементами мистики и волшебства.

Взрослый актерский состав возглавляет Мария Чекалина – лучезарная актриса с милой̆ доброй̆ улыбкой̆. Она воплощает роль инфантильной девушки Алисы, которая, ненавидя детей, на пари устраивается работать в детский сад. Это первая «крошка». Стальную воспитательницу по прозвищу Фрекен Бок играет незабываемая Галина Петрова. За маской железной̆ леди оказывается скрывается слабая женщина, которая плачет и пьёт «валерьяновку», когда дети устраивают против неё бунт, а хозяйка детского сада в исполнении блистательной Ирины Линдт утешает её. Образ маленькой̆, но очень деловой̆ девочки, блогерши, которая обучает взрослых умению обращаться с деньгами, прекрасно воплощает юная актриса и настоящая «звезда» Николь Плиева. Во время съёмок этой невероятной девочке исполнилось 8 лет, но она уже была известна по многочисленным работам в театре и на телевидении («Доктор Малышкина», «Лучше всех»). Кроме того, Николь знает наизусть более 300 стихов, сама их сочиняет и даже получила членский билет Союза писателей̆ Москвы, выпустив в свет две авторские книги. Есть в фильме и третья «крошка» — обезьянка Машка по кличке Бобошка. Режиссёр не мог себе представить детский фильм без участия животного и «оживил» для картины свою любимую детскую мягкую игрушку.

Премьерный спецпоказ фильма «Крошка» пройдёт 1 декабря, в первый день зимы, в кинотеатре Формула Кино в Центральном Детском Магазине (Детский Мир). В событии примет участие съёмочная группа, актёры фильма Александр Тютин, Николь Плиева, Галина Петрова, Наталья Емельянова и др. А также обезьянка Бобошка. Картину представит руководитель дистрибьюторской компании «Арткино прокат» кинорежиссёр фильма Сергей Тютин.

Сбор гостей в 19.00, начало показа в 19:30.

Фото – сайт ru.kinorium.com

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.