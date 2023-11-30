Выставку «Был бы флот, а гавани найдутся» привезли в Воронеж

На этот раз выставка «Был бы флот, а гавани найдутся» приехала в Воронеж. Экспозиция открылась в центре города в сквере им. И. Бунина. Межмузейный проект Ассамблеи петровских музеев России, инициатором которого выступил Музей Мирового океана, рассказывает о зарождении петровского флота, возведении верфей и заводов, продукция которых использовалась для строительства и оснащения кораблей. Вклад в создание выставки внесли музеи-участники Ассамблеи петровских музеев, созданной в год 350-летия первого русского императора и объединившей более ста музеев в разных регионах страны.

Партнеры выставки - музей-заповедник «Кижи», Воронежский историко-туристический центр «Петровские корабли», Морской центр «Полярный Одиссей» (Карелия), верфь исторического судостроения «Полтава» (Санкт-Петербург).

В Воронеже в открытии выставки приняла участие старший научный сотрудник музея, куратор выставки Лариса Емельянова. Планшетая уличная выставка позволяет познакомиться с историей петровского судостроения большому количеству жителей и гостей столицы Черноземья.

Вместе с музеем «Петровские корабли» содействие в подготовке воронежской части экспозиции оказали Воронежский областной краеведческий музей, Музей-заповедник «Костенки», Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского, Ассоциированная школа ЮНЕСКО «Интерлингва». О значении петровских преобразований на воронежской земле и сохранении петровского историко-культурного наследия говорили на открытии выставки представители администрации Воронежской области, музейщики, историки, краеведы. После открытия состоялось знакомство с экспозицией музея «Петровские корабли».