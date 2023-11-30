В Реутове открылась персональная выставка картин Николая Акимова «Благодатное лето в деревне»

В Музейно-выставочном центре подмосковного Реутова открылась персональная выставка картин Николая Акимова «Благодатное лето в деревне», сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Известный в Реутове художник Николай Акимов в Музейно-выставочном центре Реутова представил 23 картины. Большинство работ написаны в этом году. Творческие наработки художник собирал более двадцати лет, посещая нижегородские деревни», – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что художник дарит зрителю не просто милые сердцу деревенские пейзажи с теплотой льющегося солнца, необыкновенной тишиной туманного заката, плеском воды русских водоемов, он дарит воспоминания о лете, о детстве. Автор замечает окружающую красоту мира, анализирует, и выбирает определенные темы для написания картин. Переносит на холст особое настроение, стараясь сохранить дух и впечатление от увиденного.

«Деревня постепенно уходит из нашей жизни, вытесняется современными коттеджами, высокими заборами, асфальтированными дорогами, поэтому очень важно запомнить её такой, какой она была», – делится размышлениями о своих картинах Николай Акимов.

В пресс-службе добавили, что российский художник-живописец Николай Акимов родился в Москве в 1960 году. В 1987 году с отличием окончил Московское художественное училище. Является член Союза художников России, Международной федерации художников, Профессионально-творческого Союза художников России, Международного художественного фонда. Начиная с 1990 года Николай Владимирович активно участвует в выставочной жизни Москвы, Подмосковья и городах зарубежных стран. Неоднократно выставлялся и в Реутове.