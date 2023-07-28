В Республике Северная Осетия-Алания появится Центр культурного развития

Государственное автономное учреждение Республики Северная Осетия-Алания «Государственная экспертиза проектов строительства» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации на строительство Центра культурного развития в городе Дигоре. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Дигора основана в 1852 году на берегу Урсдон как аул. Городом она стала в 1964 году и на сегодняшний день является административным центром Дигорского района РСО – Алания. Ее население составляет почти десять тысяч человек. Новый Центр культурного развития играет важную роль для местных жителей: он станет местом проведения различных мероприятий – от концертных программ до конкурсов и творческих вечеров.

Строительство объекта культуры на улице Карла Маркса пройдет в рамках государственной программы «Развитие культуры» и национального проекта «Культура».

Проектная документация, одобренная экспертизой Республики Северная Осетия-Алания, предусматривает возведение двухэтажного здания с концертным залом на 400 зрительских мест, административными и техническими помещениями. Также в новом Центре культурного развития оборудуют зал для районной библиотеки с фондом 50 тысяч книг.

Застройщик – ГКУ «Управление капитального строительства Республики Северная Осетия-Алания». Проектировщик – ГКУ «Управление капитального строительства Республики Северная Осетия-Алания».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.