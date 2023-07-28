У Александра Добронравова «Лучше не бывает»

Александр Добронравов, накануне своего дня рождения, представил новую свою песню «Лучше не бывает», которую написал на стихи поэтессы Натальи Касимцевой.

«Название песни «Лучше не бывает» говорит само за себя. Песню я написал в 2021 году, когда жизнь всех нас испытывала и подбрасывала всё новые испытания. В самые сложные моменты у нас часто спрашивают. Как дела ? Да, лучше не бывает. Идею песни я вынашивал очень давно, но воплотить в стихи смогла только поэтесса Наташа Касимцева. А еще эта песня о нашем стержне, что мы должны быть сильными, и особенно сейчас. Она о каждом из нас. Думаю, что эта песня сейчас поддержит очень многих людей», - рассказывает Александр Добронравов.

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