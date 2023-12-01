Музей Мирового океана в рамках подготовки к открытию корпуса «Планета Океан», которое запланировано на 2024 год, представил выставочный проект о жизни во всей ее широте. И пусть название «Скелеты из шкафа» никого не пугает, выставка – взгляд зоолога, генетика, палеонтолога, антрополога и других специалистов естественно-научного направления, на происхождение и разнообразие жизни на Земле.

В современном обществе изображение черепа и костей стал своеобразным элементом маргинального эпатажа, а еще - маркировкой опасных токсических веществ. Да и само появление выражения «скелет в шкафу» связано с медициной. Врачам в Британии до 1832 года не дозволялось работать с мёртвыми телами. Доступными для вскрытия были тела казнённых преступников. Врачи чаще всего стремились сохранить скелет для научно-исследовательских целей, но открыто не афишировали это. По этой причине всех врачей подозревали в том, что они прячут скелеты в шкаф, подальше от посторонних глаз. Творчество, искусство резьбы – это тоже про кость. И ученые, подобно художникам, видят в этом материале историю жизни и эволюции, которая превосходит самый захватывающий приключенческий роман. Стоит только присмотреться.

Новая выставка в Музее Мирового океана масштабно представляет заявленную тему. В состав предметного ряда вошли палеонтологические образцы, экзоскелеты беспозвоночных животных - моллюсков, ракообразных. Скелеты морских животных раскрывают тайны жизни под водой, продемонстрируют, как обитатели приспосабливались к различным условиям.

Размер самого маленького предмета выставки - всего 0,2 см, и его можно будет увидеть только под микроскопом. Есть и крупные «экземпляры» - стоит только вспомнить «звезду» музейной экспозиции, 16-метровый скелет кашалота, добытого калининградскими китобоями в 1979 году! «Компанию» ему составят скелет длиной 6,5 м (и он же самый редкий из представленных на выставке). Образец расскажет о судьбе вымершего животного - стеллеровой коровы. В фондах музея находится уникальный, можно сказать, «эталонный экземпляр»: один его элементов позволил выделить ядерный ДНК этого животного.

«В следующем году мы ждем открытия нашего нового корпуса «Планета Океан», и сейчас активно готовим будущие экспозиции. Выставка «Скелеты из шкафа» стала своеобразной «репетицией». Новеллы выставки - скелет стеллеровой коровы, моржа и белухи из наших фондов, которые мы собрали и представили в пространстве музея впервые. Планируем, что в следующем году мы сможем представить широкий ряд предметов биологической коллекции музея в экспозиции «Лаборатория жизни» нашей «Планеты Океан», - отметила генеральный директор музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова.

Отметим, что география и создателей выставки, «достававших» скелеты «из шкафа», и самих ее предметов простирается от Калининграда до Чукотки.