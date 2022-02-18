В РГБ проведут первый международный саммит национальных библиотек

17 февраля 2022 года в международном мультимедйном пресс-центре «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвящённая модернизации библиотечной системы в России. О перспективах развития отрасли и планах на будущее рассказал генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. В рамках национального проекта «Культура» правительство России утвердило Стратегию развития библиотечного дела до 2030 года. Книжные памятники истории и культуры представляют особую ценность для всего многонационального народа Российской Федерации. Важнейшую роль в их сохранении играет Российская государственная библиотека, которая в этом году отмечает 160-летие.

Крупнейшая библиотека мира

Ленинка, как ведущая национальная библиотека страны – является крупнейшей институцией по сохранению национальной памяти и национальной идентичности, предоставляя обществу объективный срез информационного фона, материального и цифрового знания.

Сегодня фонд Ленинки насчитывает 48 млн. единиц хранения из них 720 тыс. уникальных рукописей и более 700 тыс. газетных подшивок. А после объединения с Российской книжной палатой фонды РГБ будут составлять почти 200 млн. документов.

Наследие национального масштаба

Следуя пунктам стратегии развития РГБ, приоритетными задачами главной библиотеки страны являются – сохранение и приумножение национального фонда, а также сохранение и модернизация имущественного комплекса, который насчитывает 24 здания общей площадью более 130 тыс. кв. м.

РГБ – проектный менеджер национального проекта «Модельные библиотеки»

Выросло количество читателей и в муниципальных библиотеках, модернизированных в рамках национального проекта «Культура», проектным менеджером которого является Российская государственная библиотека. В среднем прирост читателей в модернизированные библиотеки составил 20-30% в год.

Ленинка курирует национальный проект «Книжные памятники»

«НЭБ Книжные памятники» — это еще один национальный проект, который курирует РГБ. На сегодняшний день на портале Национальной электронной библиотеки (НЭБ) размещено более 24 тысяч ценных документов, которые до последнего были доступны исключительно профильным специалистам, но благодаря оцифровке, познакомиться с книжными памятниками может любой желающий.

Взаимодействие с государством и обществом

Одно из приоритетных направлений работы Леники – взаимодействие с государством и обществом. РГБ планирует возобновить традицию попечительства и меценатства и собрать вокруг себя самые сильные умы страны. В свое время в попечительский совет библиотеки входили его Императорское величество Николай II и его Императорское высочество Николай Михайлович, Голицин Дмитрий Петрович, Эндрю Карнеги, Сперанский Михаил Несторович и многие другие.

Празднование 160-летия и организация первого саммита национальных библиотек мира

«Мы верим, что национальные библиотеки – это совершенно уникальные институции, которые должны находиться под особой опекой государства. Мы благодарны Министерству культуры за то, что наши планы и проекты всегда находят поддержку. В год своего 160-летия мы планируем провести первый саммит национальных библиотек мира, задачей которого станет определение основных долгосрочных приоритетов развития и взаимодействия правительств крупнейших библиотек в целях сохранения национальной исторический памяти и мирового Наследия», — поделился на пресс- конференции Вадим Дуда.

Фото – «РИА новости»

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