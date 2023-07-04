Выставка живописи Рашита Хабирова «Истоки»  в Российской академии художеств

Российская академия художеств представляет выставку произведений заслуженного художника Российской Федерации и Республики Башкортостан, члена-корреспондента РАХ Рашита Султановича Хабирова. Экспозиция в Москве станет частью проекта «Истоки. Уфа-Москва-Вышний Волочек», проводимого при поддержке Министерства культуры Республики Башкортостан и Регионального отделения ВТОО «Союз художников России», включающего в себя серию персональных выставок, приуроченных к 70-летнему юбилею автора.

Рашит Хабиров. Идите чай пить. 2020. Холст, масло, 110х140 см





Рашит Хабиров. Юлга. 2023. Холст, масло, 110х130 см

Рашит Хабиров. Юлай. 2016. Холст, масло, 110х115 см

Рашит Хабиров. Сухие травы Торатау. 2020. Холст, масло, 140х130 см

Рашит Хабиров. На пути в Шулган Таш. 2018. Холст, масло, 100х145 см

Рашит Хабиров. Листопад. 2022. Холст, масло, 60х80 см

Рашит Хабиров одним из первых внес в современное искусство живописи Башкирии то, что было укоренено в национальных традициях башкирского народа. В своих произведениях он объединил глубоко творческое прочтение традиций многовековой культуры своего народа, основы академической школы и принципы реалистического искусства России. Синтез современного пластического языка и традиционной башкирской культуры, ставшие основой искусства мастера, имеют историческое значение для развития живописи и изучения уникального национального искусства.

Р.С.Хабиров родился 13 июля 1953 года в городе Стерлитамаке Башкирской АССР. В начале 1970-х годов после учебы в художественной школе № 2 в Уфе, где прошли его детские годы, и в Московской средней художественной школе, Рашит успешно оканчивает Московский государственный художественный институт имени В.И. Сурикова и возвращается в Уфу. Глубокие знания, предоставленные классическим академическим образованием, помогли молодому выпускнику создать основу собственной художественной индивидуальности и профессионального мастерства.

Одной из важнейших задач в ранние годы творчества было всестороннее изучение различных цвето-тональных состояний в природе в зависимости от времени года, погодных условий. Необходимость накопления в своей памяти зрительных впечатлений и способов практического выражения различных состояний световоздушной среды и её цветового разнообразия приводит Рашита Хабирова в Тверскую область, в знаменитый Дом творчества «Академическая дача имени И.Е. Репина». В 1983 году впервые попав в творческую группу молодых художников, он очень полюбил эти «намоленные» места и продолжает ежегодно работать в окрестностях Дачи в летний период.

В творчество живописца входят национальные темы, сюжеты из повседневного быта народа, его старинных обычаев и обрядов. Рашит Хабиров с ощущением глубокой сопричастности к истории, древней культуре своей родины, создает сюжетные композиции, пишет портреты, пейзажи и натюрморты. Духовные и эстетические поиски мастера вызвали у него глубокий интерес к портретному жанру. В образах современников живописец всегда передает индивидуальные черты внешности модели, делает акцент на раскрытии глубинной характеристики личности человека, передаче его внутренней гармонии и духовной красоты. Художник часто обращается к жанру натюрморта, что свидетельствует об особом, присущем ему декоративном даре. Автор романтизирует старинный уклад жизни, в его произведениях важным становится эстетизация изображаемой композиции, создание гармонии цельных обобщенных форм и колористических решений.

Совершенствуя мастерство в создании величественных образов природы, он использует разнообразные средства выразительности, соединяя реалистический метод с приемами импрессионизма, свое художественное видение пространства с панорамно-эпическим мировосприятием. Во многих пейзажах он изображает могучие полноводные реки, как бы напоминая современникам, что вода – источник жизни, древнейший символ чистоты и плодородия. Воспевая красоту природы Башкирии, живописец обращается как к панорамным масштабным композициям, так и к камерным мотивам. Произведения, созданные мастером в различных жанрах живописи, отличаются своеобразием видения мира. Своим искусством Рашит Султанович способствовал формированию нового этапа в развитии современной художественной культуры.

Три города – три вехи, сыгравшие главную роль в становлении и формировании Рашита Хабирова как мастера изобразительного искусства, определили колорит его живописных полотен и глубокую смысловую наполненность художественных образов, подчиненных преданному служению реалистическому искусству. В рамках выставочного проекта «Истоки. Уфа-Москва-Вышний Волочек» автором запланировано проведение творческих встреч, авторских экскурсий, обучающих мастер-классов и лекций по академической живописи для молодых художников, обучающихся образовательных организаций художественного профиля и широкого круга зрителей.

Сроки экспонирования: 19-30 июля 2023 года.

Материал подготовлен на основе статьи академика РАХ, доктора искусствоведения Л.В. ШИРШОВОЙ

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