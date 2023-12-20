В РГДБ состоялась новогодняя арт-постановка «История балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского»

Накануне новогодних праздников в концертном зале Российской государственной детской библиотеки состоялась новогодняя постановка «История балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского» в рамках фестиваля «Балетные истории: русская классика»!

Балет «Щелкунчик» уже более 100 лет является символом Нового года, его ставят на сценах по всему миру, а музыка звучит в исполнении самых знаменитых музыкантов и оркестров.

Историю создания одного из самых великих и знаменитых балетов в мире, а также о том, с какими сложностями и испытаниями столкнулись его создатели, зрителям представили юные балерины Мастерской балета Егора Симачева, музыканты – победители конкурса «Моя Россия: музыкальное путешествие» Константин Шоломицкий и Полина Черкасова, а также ученик Мастерской художественного чтения Яны Поплавской в РГДБ. Федор Ручков, В роли Петра Ильича Чайковского выступил основатель Мастерской балета, артист Большого театра, режиссер-постановщик фестиваля «Балетные истории: русская классика» Егор Симачев.

В завершении спектакля юные зрители приняли участие в познавательной викторине на тему истории «Щелкунчика», а также в мастер-классе по балету, который провела Ксения Басова-Касаткина – балерина Ансамбля имени Игоря Моисеева.

Фото – Сергей ДОЛГАНОВ