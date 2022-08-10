Фестиваль-конкурс негосударственных театров для детей и юношества «Трубадур» объявил о приёме заявок

Фестиваль-конкурс негосударственных театральных инициатив в области театров для детей и юношества «Трубадур» объявил прием заявок на участие.
Фестиваль проводится на площадке «Фольклорного центра «Москва» при поддержке Департамента культуры города Москвы в рамках проекта «Открытая сцена». Спектакль-победитель станет резидентом «Фольклорного центра «Москва».
Фестиваль пройдет с 31 октября по 6 ноября 2022 года.
Заявки принимаются до 15 сентября 2022 года.
Все подробности и форма заявки на сайте — http://trubadurfest.ru .Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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