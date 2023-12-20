Новогодня комедия «Инспектор Гаврилов»

Премьера комедии «Инспектор Гаврилов» от онлайн-кинотеатра START и СТС с Виктором Добронравовым, Денисом Власенко и Екатериной Стуловой.

Наблюдать за приключениями вора-рецидивиста, волею случая возглавившего полицию в вымышленном Усть-Шахтинске, подписчики смогут прямо во время новогодних праздников: в день премьеры будут доступны сразу 3 серии, а далее комедия про «исправление человека» будет выходить по понедельникам и пятницам.

В надежде начать новую жизнь рецидивист Саша Медный (Виктор Добронравов) решается на последнее ограбление. Но все идет не по плану. Скрываясь от преследования на поезде до Владивостока, он присваивает себе имя и форму соседа по купе — майора Гаврилова. Так недавний мошенник становится блюстителем порядка — начальником полиции провинциального Усть-Шахтинска. Насаждая в городе свои порядки, Медный переворачивает обычный уклад российской глубинки.

«В этом сериале для меня совпало все: история, сценарий, режиссер, партнеры, роль, — делится исполнитель главной роли Виктор Добронравов. — Все галочки закрыты. Я счастливый человек. Надеюсь, у нас получилось сделать интересный жанр — стильный комедийный боевик. У нас классная команда, и от съемок мы получили большое удовольствие. Хочется верить, что все это почувствуют и зрители».

Чтобы перевоплотиться в «человека с накипью криминальности» (так главного героя описывает креативный редактор Константин Гарбузов), Виктор Добронравов обзавелся новой прической, шрамами и татуировками. «В Викторе почувствовалась та самая харизма, которая была нам нужна, — объясняет продюсер. — У персонажа сложный характер — сквозь накипь криминальности должен прослеживаться человек. В Викторе мы это увидели».

Брутальный и загадочный, новоиспеченный «майор» в провинциальном Усть-Шахтинске сразу привлекает внимание местных женщин. Сотрудницу кадрового отдела полиции Наталью, с которой у Медного-Гаврилова намечается интрижка, сыграла Екатерина Стулова, специально для роли примерившая на себя новый образ. «Катерина, которая играет роль Натальи, первый раз в жизни отстригла каре. Так сложилось, что она захотела, и мы ее поддержали. Она ни в одном фильме не была с каре. У нее достаточно активная роль, и за счет этого она выглядит интереснее, более стильно», — рассказывает художник по гриму Наталья Федорова.

Несмотря на жанр авантюрной комедии и россыпь характерных и трогательных героев, населяющих провинциальный Усть-Шахтинск, эта история, конечно, о любви, уверена исполнительница роли официантки Людмилы, которая тоже заинтересована новым начальником полиции, Наталья Земцова: «Это о том, что все мы на самом деле хотим быть счастливыми. Просто каждый идет к счастью своей дорогой. Но все мы также боимся этого, что очень хорошо прослеживается у моей героини, когда она думает: “А что скажут люди? И что будет дальше?” И вот наша история про эти вопросы, очень понятные, жизненные и, наверное, самые важные».

Актер Виктор Добронравов:

«Это классная, смешная история. Я бы даже сказал комедия положений, но при этом герои в ней не плоские, а сложные и очень разные. Медный мне интересен в первую очередь тем, что он вроде бы не герой, а антигерой. И я уверен, что и зрителю, и мне в процессе съемок будет любопытно наблюдать за его изменениями. Ну и еще одна большая радость — работа с Кириллом Васильевым. Мы вместе работали в фильме “Ну здравствуй, Оксана Соколова!”, и я уже очень давно хотел встретиться с ним на площадке снова!»

Режиссер Кирилл Васильев:

«Это история про то, как человек находит себя. Но рассказывать я буду ее веселым, ироничным языком. Я давно хотел поработать в жанре не просто комедии, а комедии криминальной и авантюрной. Бандит выдает себя за начальника полиции. Это же авантюра чистой воды! Но благодаря ей персонаж меняется сам и меняет людей вокруг себя в лучшую сторону. Поэтому нам очень важна натура: город должен быть настолько провинциальным, чтобы нашего героя не раскусили. Но при этом он должен быть визуально выразительным и не избитым. Мы долго искали его и нашли — с точки зрения киносъемок город абсолютно девственный».

Фото — онлайн-кинотеатр START