«Миры Тарковского» и их интерпретация в современной культуре». Конкурс видео-арта приглашает к участию

РОСИЗО, МОСКИНО и Музей кино представляют общероссийский конкурс видео-арта «Миры Тарковского» и их интерпретация в современной культуре». Проект приурочен к 90-летию со дня рождения режиссера и посвящен преемственности, отсылкам и воздействию Тарковского в контексте культурной и исторической эпохи.

В апреле 2022 года исполняется 90 лет со дня рождения Андрея Тарковского — одного из величайших отечественных режиссеров, классика мирового кино. Картины режиссера получили самые престижные международные награды и вошли в историю кино. Киноязык Тарковского цитируют десятки великих режиссеров, а образы и мотивы во вселенной его фильмов волнуют и вдохновляют каждое следующее поколение зрителей, помогая узнавать себя, открывать и видеть новое.

На конкурс, инициированный РОСИЗО, МОСКИНО и Музеем кино для исследования и переосмысления наследия Андрея Тарковского, приглашаются российские художники и кинематографисты, а также поклонники творчества режиссера, создающие видео-арт.

Профессиональное жюри выберет лучшие работы в нескольких номинациях, отсылающих к темам, мотивам и образам, к которым от картины к картине обращался режиссер: Любовь, Детство, Ностальгия, Космос, Пейзаж, Пространство и время.

Проект «Миры Тарковского» поддержит платформа VK Видео. Видеоресурс запустил собственную номинацию «Пространство и Время» — работы участников можно будет посмотреть в специальной подборке на видеовитрине.

«Творчество Тарковского до сих пор востребовано и пользуется неизменной популярностью у самой широкой аудитории, продолжающей искать к нему ключи. Многозначность фильмов волнует и держит в напряжении каждое следующее поколение зрителей, помогает узнавать себя и открывать миры. Открывать — значит видеть и создавать новое. Этим конкурсом мы надеемся открыть и новые таланты, и новые смыслы творчества режиссера», – говорит генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактинова.

Прием заявок будет открыт 4 апреля и продлится до 31 мая 2022 года. К участию приглашаются профессионалы, студенты профильных вузов, а также все, кто владеет навыками создания видео-арта. Присланные работы должны соответствовать теме конкурса, иметь законченную форму и техническую готовность, длиться не более трех минут.

Победители будут объявлены в конце августа 2022 года, после чего состоится показ из работ в кинотеатрах МОСКИНО, а также на площадках по всей России, включая кинофестивали и конкурсы.

Официальный сайт конкурса: мирытарковского.рф .

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