В России назвали самые популярные женские биографии

В преддверии Международного женского дня книжный сервис «КИОН Строки» проанализировал, какие женские биографии сегодня наиболее популярны среди пользователей. Лидерами стали истории жизни Эдит Евы Эгер и Бритни Спирс, а общий интерес к жанру вырос в три раза за последний год.

Лидером рейтинга стала книга «Выбор» Эдит Евы Эгер — биографическая история о силе духа, внутренней свободе и преодолении тяжелейших испытаний. На втором месте — автобиография Бритни Спирс The Woman in Me, вызвавшая большой интерес у аудитории благодаря откровенному рассказу о личной жизни, славе и борьбе за право быть собой. Третью строчку заняла книга Виктории Балашовой «Коко Шанель», посвященная одной из самых известных женщин в истории моды.

В пятерку самых популярных женских биографий также вошли «Улыбка Катерины. История матери Леонардо» Карло Вечче — книга о женщине, чья судьба оказалась связана с историей Леонардо да Винчи, — и «Мария Антуанетта» Стефана Цвейга, раскрывающая драматичный путь одной из самых известных королев в мировой истории.