Что покажет подмосковный «Кинопарк» в июне

Летние кинотеатры Подмосковья продолжают радовать зрителей уличными показами в рамках проекта ГАУК МО «Креативное бюро «Регион» и Министерства культуры и туризма Московской области «Кинопарк». В мае состоялось почти 50 сеансов, зрителями которых стали свыше 3 тысяч человек.

В первый летний месяц жители и гости Московской области смогут посмотреть искрометную комедию «Непослушник 2», проникновенную драму «У самого Белого моря», авантюрное анимационное приключение «Коты Эрмитажа», советские хиты «Берегись автомобиля», «Белорусский вокзал» и «Зимний вечер в Гаграх».

Кроме того, посетители летних кинотеатров смогут снова увидеть на больших экранах Александра Абдулова. Легендарному артисту исполнилось 70 лет, и «Кинопарк» представит самые знаковые его работы, в числе которых фильмы «Карнавал», «Гений», «Формула любви»,

«Ищите женщину», «Самая обаятельная и привлекательная».

Традиционно проект акцентирует внимание зрителей на 22 июня – Дне памяти и скорби, когда пройдут показы фильмов «1941. Крылья над Берлином» и «Лето 1941 года».

В июне в рамках проекта показы пройдут на 41 площадке в 25 городских округах. Расписание – на афише.

Вход на все показы свободный. Подробную информацию о сеансах можно узнать на официальных интернет-ресурсах площадок.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.