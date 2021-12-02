Захватывающий и динамичный триллер Яна Гозлана «Черный ящик» выходит в широкий прокат

6 января 2021 года, в разгар новогодних каникул, кинопрокатная компания Про:взгляд выпускает в прокат фильм «Черный ящик», захватывающий и динамичный триллер Яна Гозлана.

Крушение новейшего авиалайнера уносит жизни сотен людей. Пролить свет на причины катастрофы может только расшифровка чёрного ящика. Расследование возглавляет талантливый и эксцентричный аналитик Матьё с уникальным слухом. Чем дальше он продвигается на своем пути, тем больше обнаруживает подозрительных обстоятельств. Но никто не верит Матьё. Так может это всего лишь изощрённые игры его разума?

«Черный ящик» — наполненный саспенсом и мастерски созданный фильм о расследовании авиакатастрофы в Альпах. Страшная трагедия уносит жизни сотен людей. Пролить свет на причины трагедии может только расшифровка черного ящика. Ее поручают молодому специалисту Матье (Пьер Нинэ) с уникальным слухом. Чем дальше он продвигается в расследовании авиакатастрофы, тем больше обнаруживает подозрительных обстоятельств. Но никто не верит Матье. Так может это всего лишь изощренные игры его разума?

Режиссер Ян Гозлан признается в интервью, что при написании сценария он отталкивался от реальных случаев авиакатастроф. Но его история лишена излишней документальности, это не реконструкция событий, хотя и изобилует интересными техническими подробностями как устройства самолета, так и процесса расшифровки самописцев с бортов.

Главную роль в картине, как и в его предыдущей работе «Идеальный мужчина», исполняет 32-летний Пьер Нинэ — все еще молодая, но уже громко заявившая о себе звезда французского кино. Актер удостоился премии «Сезар» за роль в биографической мелодраме «Ив Сен-Лоран» (2013). Также Нинэ прославился игрой в фильме Франсуа Озона «Франц» (2016) и в экранизации одного из самых популярных романов Ромена Гари «Обещание на рассвете» (2017). «Черный ящик» — настоящий бенефис талантливого актера, ведь вся история показана зрителю его глазами. Страхи, сомнения и путающиеся мысли через главного героя передаются и аудитории.

«Черный ящик» — идеальный параноидальный триллер, несколько раз резко меняющий направление развития сюжета. Расследование авиакатастрофы заставляет Матье сомневаться даже в близких людях, он чувствует, что трагедия стала результатом заговора производителей самолетов и компаний, обеспечивающих лицензирование их технических характеристик. Когда маленький человек сталкивается с системой, победить он может, только поставив на карту свою жизнь. Ставки высоки, напряжение в кадре растет с каждой минутой и до самого финала.

Фильм молниеносно стал хитом кинопроката на родине, во Франции. Более 8 миллионов просмотров трейлера и активные восторженные комментарии в рунете демонстрируют, что фильм продолжит свой успех и в кинотеатрах России. Идеальный микс самых популярных жанров — триллер, детектив и экшн, а также финальный сюжетный твист — беспроигрышная комбинация, задающая высокий потенциал зрительского хита.

Ян Гозлан, режиссер:

– Хоть источником моего вдохновения были реальные случаи авиакатастроф, я не хотел просто восстанавливать случившуюся в прошлом аварию. Мои стремления шли больше к обсуждению новых вопросов, которые могут произвести революцию в гражданской авиации – а именно вопросам внедрения искусственного интеллекта там, где сейчас работают пилоты. При помощи этого фильма я хотел познакомить общественность с этой проблемой. Знакомство я обеспечил, используя кинематографические средства, которые я всегда считал поразительными: это приемы Пакулы и Хичкока, те приемы кинематографа, которые завлекают зрителя, играя с его нервами и интеллектом. Отсюда появилось стремление сделать самый захватывающий и увлекательный сценарий из всех возможных. Это настоящий параноидальный триллер, действие которого разворачивается на фоне ведения точного расследования, которое служит спусковым крючком для конфликта между Матье и его женой Ноэми. Моя цель состояла в том, чтобы объединить интимное и захватывающее, показать рентгеновский снимок супружеской пары в состоянии кризиса и привести описание мира авиации, романтических отношений и профессиональных проблем.

Пьер Нинэ, исполнитель главной роли:

– Это была кропотливая, очень точная, а иногда даже достаточно специфическая работа, которая истощала меня как физически, так и умственно. Однажды я снимался в фильме, на съемки которого надо было ехать в Антарктиду, где я должен был нырять в воду вместе с акулами (ОДИССЕЯ, режиссер Жером Салль, 2016); другой раз я снимался в фильме о пожарных (СКВОЗЬ ОГОНЬ, режиссер Фредерик Телье, 2018). Съемки этих фильмов не утомили меня так сильно, как съемки фильма ЧЕРНЫЙ ЯЩИК. На меня по-настоящему подействовали нервозность, выведывание и паранойя моего героя. Это кино с большой буквы, в котором есть ряд очень красивых формальных изобретений. Мне нравятся работы Яна, потому что в них всегда есть до конца продуманы и полны чувственности в сценариях.

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