В России выпустят первый комикс по анимационной мультивселенной «Подозрительная сова»

ГПМ Реклама совместно с Издательством АСТ, при участии «Go-Goat Studios», разработали первый комикс по мотивам одного из самых рейтинговых мультсериалов телеканала 2х2 «Подозрительная сова». Проект и первые страницы отрисовки презентовали в рамках фестиваля современной гик-культуры «Хомякон» 22 декабря. Комикс с бонусной историей только для читателей появится на полках книжных магазинов и на маркетплейсах уже в начале 2025 года, а блокнот с любимым пернатым персонажем уже в продаже.

«Подозрительная сова» – бесспорный анимационный хит для взрослых со своей мультивселенной, который за 9 сезонов собрал более 148 млн просмотров* в digital на всех платформах. Главный герой – детектив Сова – вместе со своими друзьями борется с преступностью. Сериал со смелым юмором и сарказмом, концентрированной жизненностью и неповторимым шармом персонажей покорил сердца телезрителей. Проект полностью попадает в аудиторию миллениалов и зумеров, которые выросли на зарубежной и отечественной классике взрослой анимации телеканала 2х2.

«Актуальный и свободный юмор контента 2х2 помогает «кидалтам» отвлечься от действительности и сохранить ироничную, позитивную самоидентификацию. Мы не случайно запланировали выпуск лицензионных товаров на основе анимационных сериалов для взрослых в условно детских категориях – комиксы, ежедневники и блокноты, которые позволяют продемонстрировать окружающим своё наивное и лёгкое отношение к жизни. С другой стороны, графический роман по мотивам «Подозрительной совы» с яркими иллюстрациями, цепляющей историей и харизматичными героями рассчитан не только на фанатов сериала, но и на привлечение к нему новых зрителей», — Эдуард Айрапетян, управляющий директор лицензионного направления ГПМ Реклама.

По мотивам «Подозрительной совы», помимо комикса, совместно с Издательством АСТ были разработаны блокноты и стикеры с узнаваемыми характерными цитатами и визуализацией персонажей. Лицензионный продукт подкрепляет потребность в эмоциях, позволяет продолжить взаимодействие с героями за рамками эфира и digital, а также поддерживает прослеживающийся динамический спрос на юмористический контент.

Директор телеканала 2×2, Дмитрий Лимарь: “Подозрительная сова» — один из флагманских проектов телеканала 2х2, который обрёл огромную армию поклонников не только в эфире, но и в digital. Теперь пришло время выходить за телерамки и продвигать мультивселенную Совы в оффлайне. Коллаборация с Издательством АСТ не только даёт новую жизнь героям мультсериала, но и проекту в целом. Мы уверены, что комиксы, ежедневники и блокноты понравятся не только зрителям 2х2, но и тем людям, которые относятся ко всему с иронией, находят место для сарказма и не боятся проблем. Двигаться по жизни с лёгкостью, быть дерзкими, смелыми, уверенными, но при этом не терять внутреннего ребёнка — то, что транслирует 2х2 своей аудитории, и выпуск новой лицензированной продукции с одним из любимых мультсериалов зрителей канала, тому подтверждение”.

«Коллаборация с известным мультсериалом «Подозрительная сова» — это продолжение тренда на сближение издательского бизнеса и кинопроизводства (в данном случае мультипликации), наметившегося в последние годы. Такие проекты взаимно помогают расширить аудиторию как зрителей сериала, так и покупателей печатной продукции, повышают лояльность к брендам и узнаваемость персонажей и героев. Мы активно развиваем лицензионное направление и уверены, что продукция с полюбившимися образами будет радовать максимально широкий круг покупателей. Ведь всем нам иногда нужно немного совиной бдительности и острого ума!», — Издательство АСТ.

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*Данные о количестве просмотров были собраны из открытых источников, включая Youtube, ВКонтакте, RUTUBE, 2х2tv.ru, и актуальны на 16 октября 2024 года.