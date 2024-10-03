Смелое приключение: какой получилась новинка «Зов глубины»

Имя Кати Брандис прочно ассоциируется у юных читателей с циклом книг об удивительных подростках «Дети моря» и «Дети леса». Новинка «Зов глубины» продолжает морскую тематику и рассказывает громкую историю самого Тихого океана.

В центре сюжета 16-летний Леон. Он входит в элитную группу ныряльщиков на глубину более 1000 метров. Вместе с осьминогом Люси они исследуют мир океана, разгадывая его тайны. Однажды им удается совершить сенсационное открытие! Они обнаружили «зоны смерти». Все морские обитатели покидают океан, а на суше уже бьют тревогу. Но и это еще не все. Могущественная корпорация не довольна этим открытием. И теперь Леон и Люси находятся в смертельной опасности. Получится ли у них выстоять в борьбе за жизнь и за океан?

Катя Брандис вновь создает уникальный мир, в котором подчеркивается индивидуальность персонажей, важность дружбы, преданности и выбора. Книга написана в совместно с профессором биологических наук, отсюда большая внимательность к каждой детали – от камешка на дне океана до описания его удивительных обитателей. Начните погружение прямо сейчас!