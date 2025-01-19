Остап Стужев соединит Санкт-Петербург и Дальний Восток в своем новом романе о забытых страницах русско-японской войны

Известный российский писатель Остап Стужев, автор популярных бестселлеров «Правила Мерджа» и «Золотые пилигримы», в ближайшее время представит первую часть нового историко-приключенческого романа, действие которого развернётся на фоне русско-японской войны 1904-1905 годов. Автор отступил от привычной ему современной тематики. Вместо узнаваемых сегодня персонажей из мира криминала и бизнеса читатель познакомится с представителями российской аристократии, императорским корпусом, политиками начала ХХ века, великими князьями, графинями, офицерами и матросами царской армии. Экзотическим локациям Маньчжурии и Порт-Артура в новом тексте элегантно противопоставляется имперский Санкт-Петербург и Царское Село.

Концепция нового произведения Остапа Стужева заключается в более глубоком анализе исторических событий и психологических мотиваций общественных акторов и действующих лиц того времени, чем было в его предыдущих работах, где приоритет отдавался динамичному и увлекательному сюжету. Но автор, по его же утверждению, не собирается вступать в заочную полемику со своими предшественниками и их многочисленными версиями и трактовками причин военного конфликта, а тем более выдвигать новые предположения. Его больше интересует то, что до сих пор оставалось «за кадром» большой литературы и научных трудов. Стужеву интереснее рассказать читающей публике о некоторых «подводных» причинах национальной трагедии, в конечном счете приведшей к гибели империи. Писатель считает, что основой его личной трактовки событий более чем столетней давности станет независимый взгляд с высоты прожитых нацией лет.

«Я начал изучать историю русско-японской войны, посвятив архивам много времени и сил», — комментирует Остап Стужев начало работы над историческим повествованием. — «Русско-японская война – это потрясающее по своей значимости событие для судьбы России. Я хочу показать читателю неизученные или малоизвестные аспекты этого периода, выходящие за рамки общепринятых представлений. А также скрытые политические интриги и закулисные игры, повлиявшие на ход всей мировой истории».

Отличие исторического романа Остапа Стужева от предыдущих заключается не только в выборе переломного события в качестве глобального фона, но и в структурной композиции текста: детективная интрига тонко интегрируется с реальным нарративом, что создает эффект документальной достоверности, представляя читателю самому выбирать, где скрывается авторский вымысел, а где исторические факты. Стужев полагает, что его новый роман пробудит интерес российской читающей аудитории к эпохе больших перемен в жизни страны и времени правления Николая II. Ведь этот отрезок времени не исчерпывается только русско-японской войной. Практически в год ее завершения по всей стране вспыхивают революционные восстания, а в 1906 году в Таврическом дворце состоится Первое заседание Государственной Думы Российской империи – впервые за тысячелетнюю историю страны в обществе происходят демократические преобразования. Автор пока не раскрывает секрета, какие точно персонажи появятся в тексте и в какой момент времени завершится повествование. Историческая эпопея требует тщательной проработки деталей и реалистичного воспроизведения атмосферы, мест и обстоятельств, в которых действуют герои, их психологических портретов.

Издательство «У Никитских ворот» и журнал «Свет Столицы» уже начали публикацию фрагментов романа – своеобразный пролог к ожидаемой захватывающей премьере полного текста.