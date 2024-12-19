В Москве прошла презентация книги «Человек нового времени»

12 декабря 2024 года в Московском доме книги на Новом Арбате состоялась презентация книги Елены Вселенной «Человек нового времени».

Елена Вселенная – писательница, инноватор, создатель международного издательства «People new time», автор книги «Человек нового времени» – познакомила гостей с шестнадцатым томом издания, который посвящён глубокой внутренней гармонии и силе женственности. Он раскрывает путь к осознанию своей ценности, умению любить себя и создавать пространство для процветания и счастья. Особое внимание уделяется архетипам Берегини, хранительнице домашнего уюта и баланса, и Богини, символу внутренней силы, красоты и гармонии.

Книга – путеводитель, который поможет читателям найти те сознания, которые важно для себя раскрыть.

На сцене литературного кафе Московского Дома Книги с мотивационной речью также выступили героини книги – женщины, которые вдохновляют мудростью, сильным характером и добротой.

В Год семьи особое внимание уделено сохранению традиционных семейных ценностей.

«Мужчина – Бог, а женщина – Богиня. Внутри каждого есть высшая искра. Быть женщиной — значит, любить и почитать своего мужа. И конечно, идти к истокам, к истинной природе. Тенденция в мире сейчас эволюционирует: ведет женщин от природы, от себя. Поэтому очень важно нам всем вернуться к природе, учиться у нее.

Все намного проще, чем кажется: мир — это зеркало, а женщина — прародительница, Матушка-земля. Если женщина находится в спокойствии, гармонии и радости — чистых и светлых энергиях, то порождает и создаёт всё. Дух — первичен. Мужчина — дух, а женщина — душа.

Как бы женщина ни старалась стать сильной и первой, у нее это не получится. Потому что это не ее миссия и задача. Наша миссия — стоять за мужчиной, наполнять его своей любовью, нежностью, лаской и заботой.

Женщина — как река, и если она выходит в дух, то происходит нарушение истиной природы. Поэтому давайте почаще носить платья, быть мягкими и учиться стоять за мужчиной», — подытожила Елена Вселенная.