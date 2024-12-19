РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир книгВ Москве прошла презентация книги «Человек нового времени»

В Москве прошла презентация книги «Человек нового времени»

editor
By editor
58

12 декабря 2024 года в Московском доме книги на Новом Арбате состоялась презентация книги Елены Вселенной «Человек нового времени».

Елена Вселенная – писательница, инноватор, создатель международного издательства «People new time», автор книги «Человек нового времени» – познакомила гостей с шестнадцатым томом издания, который посвящён глубокой внутренней гармонии и силе женственности. Он раскрывает путь к осознанию своей ценности, умению любить себя и создавать пространство для процветания и счастья. Особое внимание уделяется архетипам Берегини, хранительнице домашнего уюта и баланса, и Богини, символу внутренней силы, красоты и гармонии.

Книга – путеводитель, который поможет читателям найти те сознания, которые важно для себя раскрыть.

На сцене литературного кафе Московского Дома Книги с мотивационной речью также выступили героини книги – женщины, которые вдохновляют мудростью, сильным характером и добротой.

В Год семьи особое внимание уделено сохранению традиционных семейных ценностей.

«Мужчина – Бог, а женщина – Богиня. Внутри каждого есть высшая искра. Быть женщиной — значит, любить и почитать своего мужа. И конечно, идти к истокам, к истинной природе. Тенденция в мире сейчас эволюционирует: ведет женщин от природы, от себя. Поэтому очень важно нам всем вернуться к природе, учиться у нее.

Все намного проще, чем кажется: мир — это зеркало, а женщина — прародительница, Матушка-земля. Если женщина находится в спокойствии, гармонии и радости — чистых и светлых энергиях, то порождает и создаёт всё. Дух — первичен. Мужчина — дух, а женщина — душа.

Как бы женщина ни старалась стать сильной и первой, у нее это не получится. Потому что это не ее миссия и задача. Наша миссия — стоять за мужчиной, наполнять его своей любовью, нежностью, лаской и заботой.

Женщина — как река, и если она выходит в дух, то происходит нарушение истиной природы. Поэтому давайте почаще носить платья, быть мягкими и учиться стоять за мужчиной», — подытожила Елена Вселенная.

Предыдущая статья
Карету Патриарха Никона представят в музее «Новый Иерусалим» после реставрации
Следующая статья
Дима Билан сыграет модельера Ив Сен Билана в новогоднем фильме «Небриллиантовая рука» на ТНТ

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru