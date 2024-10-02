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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RU«Амура»: Объединения «Гжель» выпустило эксклюзивную серию фарфоровых предметов, вдохновленную сериалом

«Амура»: Объединения «Гжель» выпустило эксклюзивную серию фарфоровых предметов, вдохновленную сериалом

editor
By editor
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гжель-амура

Объединения «Гжель» впустило эксклюзивную серию фарфоровых предметов, вдохновленную одним из самых ожидаемых сериалов этого года – «Амура» от онлайн-кинотеатра KION – международной приключенческой экшн-драмой.

К выходу сериала художники Объединения «Гжель» разработали специальные орнаменты, которые объединяют культуру и стилистику двух континентов, сочетая уникальные элементы стилистики сериала «Амура» и азиатских мотивов с культурой русского народного промысла Гжель. Коллекция включает в себя три предмета: чайную пару, кофейный стакан и фигуру bearbrick с изображениями тигров, которые отсылают к сериалу.

Пётр Сивов, генеральный директор ООО «Гжель – художественные мастерские» (Объединения «Гжель»):

«Образы для создания гжельских мотивов всегда перенимались из самой жизни, отражая красоту природы, птиц и животных. Новая коллекция «Амура» — стала результат творческого сотрудничества между Объединением «Гжель» и онлайн-кинотеатром KION. Этой серией мы выражаем стремление поддержать наше кино, которое также, как и промысел Гжель, выходит за рамки традиционного контента. Объединив две разные культуры в одном сюжете, мы создали уникальную коллекцию, которая, безусловно, найдет интерес как среди поклонников сериала «Амура», так и среди ценителей искусства. Мы уверены, что каждый предмет коллекции станет еще и источником вдохновения для всех, кто любит уникальные истории».

Максим Филатов, директор по производству онлайн-кинотеатра KION: 

«»Амура » — это уникальный сериал и опыт производства для онлайн-кинотеатра KION, представляющий собой некий культурный мост между Россией и Азией. Мы проделали огромную работу, объединив усилия команд из разных стран команд. Для нас «Амура» однозначно открывает новые горизонты международного сотрудничества в киноиндустрии».

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