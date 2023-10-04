Диалог между бизнесом и властью, истории о других предпринимателях страны, возможность новым людям заявить о себе, задать по-настоящему болезненные вопросы и получить на них ответы.

Коломенская ТПП при поддержке Уполномоченного по защите прав предпринимателей и ТПП Московской области запустили «Путеводитель по бизнесу Московской области». Портал создан, чтобы предоставить бизнесменам площадку для общения с госструктурами и привлечь внимание к проблемам, о которых все боятся говорить. Любая организация, независимо от размера и формы собственности, может рассказать о своих продуктах и услугах на ПБМО.РФ.

Предприниматели также могут стать участниками Форума, который включает онлайн-выставку и деловую программу. Предусмотрены несколько форматов участия. Помимо деловых новостей, на сайте представлены аналитические материалы, а также спектр информационных и образовательных ресурсов для развития бизнеса.

В качестве партнеров к проекту уже присоединились: РБК Регионы; Авторадио; коммуникационное агентство PRostoplace; Медиахолдинг Радиосити; Региональная служба новостей и Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. Форум, организуемый «Путеводителем по бизнесу МО», станет первым в серии ежегодных мероприятий, поддерживаемых ТПП РФ, Роскачеством и ключевыми министерствами Правительства Московской области. Проект предоставит бизнесу Московской области возможность диалога, обмена идеями и опытом, поддержки со стороны участников рынка, а также решения важных вопросов, связанных с развитием и поддержкой предпринимательства в регионе.

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