Музей-усадьба «Остафьево» представила уникальный историко-документальный выставочный проект «Спасая жизни»

Уникальные документальные источники, предоставленные Центральным архивом Министерства обороны РФ, ранее нигде не публиковавшиеся, а также личные дела участников событий, позволят раскрыть неизвестные страницы истории усадьбы и людей, исполнявших свой долг в окрестностях Остафьева. На выставке представлено более 50 предметов: документы, предметы быта, медицинские инструменты, форма летчика и медработников времен войны, а также архивные фотографии из фондового собрания музея.

«Художественное оформление выставки заставит наших посетителей перенестись в последний мирный день перед началом войны, увидеть усадьбу в военное время, когда ее переоборудовали под госпиталь для летчиков из расположенного рядом аэродрома НКВД. В течение всей Великой Отечественной войны самолеты с этого аэродрома использовались для воздушного обеспечения всех стратегических операций Красной Армии – от Битвы за Москву до Битвы за Берлин. », – отметил директор музея-заповедника «Остафьево»-«Русский Парнас» Андрей Лоскутов.

Помощь и поддержку в подготовке выставки «Спасая жизнь» музею оказали Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации, Музей военной истории Российского военно-исторического общества, Подольский краеведческий музей Московской области, а также научный консультант – военный историк К.Б. Стрельбицкий, предоставивший архивный фотоматериал.

Усадьба Остафьево вошла в историю российской культуры не только как Русский Парнас – литературная гостиная для нескольких поколений литературных знаменитостей – А.С. Пушкина, П.А. Вяземского, Н.М. Карамзина, Д.В. Давыдова, К.Н. Батюшкова, Н.В. Гоголя, но и как место, связанное с событиями Великой Отечественной войны. Согласно документальным источникам в начале 1930-х гг., после закрытия музея, усадебный комплекс был передан в ведение Хозяйственного управления высшего органа государственной власти ‒ Центрального исполнительного комитета СССР, для устройства санатория. Предполагалось использовать его для обслуживания больных разных ведомств.

Однако уже в 1937 году санаторий был переведен в ведение Главного Управления Гражданского воздушного флота при СНК СССР для организации места отдыха и гостиницы для пилотов. В Остафьеве провели большие ремонтные работы, а в храме Живоначальной Троицы устроили столовую. Рядом с Остафьевом в 1934 году начал строиться «аэродром НКВД». С тех пор судьбы аэродрома и усадьбы тесно переплелись. В связи с началом войны дома отдыха, школы и другие общественные здания начали использоваться под нужды госпиталей и воинских частей. И Дом отдыха «Остафьево» не стал исключением: сначала здесь был развернут эвакуационный госпиталь, а затем обустроены казармы для военнослужащих аэродрома.

С весны по осень 1941 года здесь же действовала Остафьевская военная авиационная школа пилотов (ВАШП), а также работали Остафьевские авиационные мастерские Центрального Совета Осоавиахима СССР. Мастерские подчинялись авиации дальнего действия и в годы войны работали для нужд фронта. Остафьевская школа пилотов готовила летчиков-истребителей. Инструкторы школы, как и летчики боевых частей аэродрома, стояли на дежурстве в системе ПВО Московского военного округа и принимали участие в боевых вылетах.

О тех временах узнаем из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны, полковника авиации, бывшего инструктора ВАШП, Вячеслава Викторовича Кокорина: «За восемь месяцев мы (64 человека), окончив обучение на самолете-истребителе И-16, были переведены из кадров Осоавиахима в кадры ВВС РККА. После получения квалификации военных летчиков-истребителей нас направили на должности летчиков-инструкторов во вновь сформированную военную авиационную школу пилотов (ВАШП) Вначале она называлась «Первой московской», а затем, после перебазирования на аэродром Остафьево (в 30 км от Москвы), стала «Остафьевской».

С объявлением 23 июня 1941 года первого дня мобилизации в Остафьеве было начато формирование 783-го отдельного батальона аэродромного обслуживания, который в 1943 году был переименован в «Аэродром специального назначения № 5» (АСН № 5). На аэродром базировались дальние бомбардировщики «Ил-4», «Ер-2», «Б-25» и транспортные самолеты «Ли-2» и «Си-47» («С-47»). В течение всей Великой Отечественной войны эти самолеты использовались для воздушного обеспечения всех стратегических операций Красной Армии – от Битвы за Москву до Битвы за Берлин.

Когда говорим о героической работе летчиков и военнослужащих других родов войск, мы не должны забывать и о цене подвигов, которые они совершали ради спасения жизней. Конечно, обратной стороной их самоотверженной боевой работы были неизбежные ранения и болезни. Медицинское обеспечение войск в XX веке приобрело значение важнейшего фактора достижения победы над врагом. При АСН № 5 действовал собственный лазарет, а непосредственно на территории бывшей усадьбы с 20 июля 1941 года начал действовать 2942-й эвакуационный госпиталь Народного Комиссариата Здравоохранения РСФСР. Но в связи с неблагоприятной обстановкой под Москвой госпиталь был эвакуирован из Остафьева в более глубокий тыл 26 ноября 1941 года. Совместная работа сотрудников музея и Центрального архива Министерства обороны РФ позволила выяснить список персонала, самоотверженно трудившегося в этом госпитале.

В память о тех, кто, исполняя свой долг, отдал жизнь за Победу, в окрестностях Остафьева сохраняются воинские захоронения и установлены памятники. В то же время, люди, прошедшие войну и получившие колоссальный опыт, в дальнейшем все свои силы применяли для восстановления страны и поддержания ее величия. Прекрасным примером этому служит судьба Е.А. Карпова, начинавшего свою службу капитаном медицинской службы 22 гвардейского авиационного полка Дальнего действия на аэродроме Остафьево. В 1960-е годы Карпов станет начальником Центра подготовки космонавтов и будет сопровождать Ю.А. Гагарина на космодром.