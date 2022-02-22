Саша Новиков, Esmi, Мару Ору и другие блогеры поработали экскурсоводами

Во Всемирный день гида популярные блогеры попробовали себя в роли экскурсоводов. Звездные экскурсии прошли в мультимедийном центре «Союзмультпарк» на ВДНХ, который посвящен культовым отечественным мультфильмам. Этот необычный опыт подарил море положительных эмоций как гостям, так и самим блогерам.

Какого же было удивление посетителей развлекательного парка от студии «Союзмультфильм», когда в роли гидов предстали популярные артисты и блогеры. Звездные экскурсоводы познакомили гостей с интерактивными аттракционами, рассказали истории создания легендарных анимационных лент, на большом экране посмотрели новые серии популярных мультфильмов и приняли участие в совместной фотосессии.

«Незабываемые ощущения не только для детишек, но даже и для взрослых, — поделилась своими впечатлениями о новом опыте блогер Esmi. – В «Союзмультпарке» 18 аттракционов и я везде ходила, бегала, взаимодействовала с героями. Очень здорово, мне понравился этот необычный опыт».

«Я под большим впечатлением, — поделилась певица, участница телепроекта «Голос. Дети» Алия Еникеева. — Пока была экскурсоводом, я погрузилась в мир своих любимых мультфильмов и в мир детства. Это такие теплые эмоции, которые будут согревать меня еще долгое время».

Блогеру, участнице Sweet House Алине Милди больше всего понравилось взаимодействовать с детьми.

«Они все такие прикольные, мы с ними создавали собственные мультфильмы – герои, которых мы раскрашивали, оживали на экране. Это так здорово! Мы помогали Винни Пуху, побывали в Царстве Снежной Королевы, мы загадали желание, подружилась с парочкой девчонок. Я бы еще провела несколько подобных экскурсий», — поделилась Алина Милди.

В качестве экскурсовода провел свою группу детишек с родителями по всем аттракционам «Союзмультпарка» блогер, актер, звезда «Ералаша» Саша Новиков.

«Мне понравился сферический кинотеатр, в котором можно смотреть мультфильмы лежа на сферическом потолке. Очень хочется, чтобы таких мест развлечений было побольше. Очень сильно сожалею, что в моем детстве не было таких интересных парков», — поделился Саша Новиков.

Мультимедийный центр «Союзмультпарк» на ВДНХ посвящен культовым отечественным мультфильмам. При создании аттракционов были использованы самые передовые технологии: VR/AR, элементы искусственного интеллекта, RTX technology, virtual mocap, motion capture, 3D-анимация и многое другое.

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