«Бедные смеются, богатые плачут»: ТНТ и Good Story Media приступили к съёмкам уникальной мультижанровой саги

Телеканал ТНТ объявляет о старте съёмок пилота мелодрамы «Бедные смеются, богатые плачут» – уникального проекта, соединяющего в себе художественный жанр и сериалити. Производством занимается компания Good Story Media.

«Бедные смеются, богатые плачут» – многосерийная мультижанровая сага о большом Рублевском поместье и его обитателях: хозяевах этого поместья и работниках. Авторы сериала обещают перезагрузить привычное понимание жанра семейной истории, создав «проект, который будет полностью соответствовать духу времени: и по форме, и по содержанию».

В центре сюжета художественной части сериала – девушка по имени Катя, которая случайно устраивается на работу в поместье на Рублёвке. Ей предстоит знакомство с абсолютно новым миром со своими законами, правилами и интригами. Зрителей ждут классические мелодраматические истории в новой реальности, а также столкновение людей из разных социальных слоев, их мировоззрений и проблем.

Параллельно с основным сюжетом будет развиваться документальная часть истории, в которой можно будет поближе познакомиться с обслуживающим персоналом поместья, где живут главные герои. Официанты, домработницы, кухарки и садовники – всех их и обычные люди, большинство из которых непрофессиональные актёры, которых авторы проекта нашли с помощью открытого федерального кастинга. Из пяти тысяч кандидатов была выбрана десятка счастливчиков, многие из которых в жизни действительно имеют такой же профессиональный опыт, как и их герои. А их отношенческие линии в сериалити будут основаны на взаимодействиях в реальной жизни.

Производством проекта занимаются компания Good Story Media, телеканал ТНТ и онлайн-платформа PREMIER. Генеральные продюсеры: Антон Зайцев, Антон Щукин, Артём Логинов. Авторы сценария и креативные продюсеры художественной части проекта: Марина Никольская («Кафе “Куба”»), Анна Борисова («С нуля», «Улица») и Алексей Малышев («Кафе "Куба”»), документальной: Сергей Куваев и Наталия Вагонова (реалити «Солдатки»). Режиссёры-постановщики: Илья Чижиков, Антон Чижиков, Сергей Куваев и Наталия Вагонова.

В ролях: Полина Денисова, Михаил Сотников, Александр Самойленко, Анастасия Светлова, Анна Снаткина, Серафима Соловьёва, Сергей Ланбамин, Екатерина Стулова, Саша Стоун, Игорь Чехов, Владимир Афанасьев и другие.

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