В Санкт-Петербурге окончены съемки новой авантюрной комедии «Пять процентов» с Юрием Стояновым и Виктором Сухоруковым в главных ролях. Режиссер фильма – Дмитрий Светозаров. Комедия о скульпторе-монументалисте, который решает присвоить себе авторство картин, нечаянно найденных у него в кладовке, должна выйти в прокат осенью.

Николай Фомич Ферапонтов – скульптор-монументалист и «классик соцреализма», который прожил жизнь далеко не безгрешную. Однако, весь успех остался в далеком прошлом, и на старости лет ему приходится сводить концы с концами, перебиваясь случайными заказами. Все меняется, когда на его пороге появляется молодой искусствовед Мясоедов и находит в подсобке картины, в которых он неожиданно опознает шедевры изобразительного искусства! Не особо представляя настоящее происхождение картин, Николай Фомич называет себя их автором, и с этого момента начинается охота за деньгами и славой.

Роль Ферапонтова досталась Юрию Стоянову. Как говорит режиссер Дмитрий Светозаров, он не то, чтобы писал персонажа прямо, под Стоянова, но точно имел его в виду.

«Я точно знаю, что у меня не было соперников и вообще других претендентов на эту роль, – говорит Юрий Николаевич, – ни у меня, ни у Вити Сухорукова. Этот сценарий был написан давно, но из-за финансирования съемки переносили и переносили. Но мы с Витей так горели идеей снять это кино, так хотели вместе встретиться в кадре, – мы ж ни разу этого не делали за всю карьеру, что отказались от каких-то других работ, когда все получилось с работой над “Пяти процентами”. Почему? Прежде всего, потому что это было предложение от Светозарова, и я сразу понимаю, что случайного сценария уже не может быть по определению. А главное, как я уже сказал, – Витя Сухоруков. Честно скажу, я бы не снимался, если бы был не Витя. Мы познакомились почти 50 лет назад, мы однокурсники, мы жили в одной комнате, мы через всю жизнь пронесли теплое человеческое отношение друг к другу, но оно никогда не было кинопартнерским. Более того, мы не партнерствовали даже в институте, у нас не было ни одного отрывка, где бы мы вместе были заняты, очень условно мы контактировали в дипломном спектакле, символически. Ну, были какие-то эпизоды: когда-то в “Городке” Витя снимался, потом в “Стоянов шоу”. Но это не кино, мы в полном метре впервые работаем вместе, причем, как два персонажа очень тесно связанных друг с другом».

Виктор Сухоруков: «Я записал видеообращение к комиссии. Нарядился, поставил перед собой телефон и говорю: “Уважаемая процедурная комиссия, не валяйте дурака, судьба дает вам такую интересную интригу! Юра Стоянов – мой однокурсник, он был самый юный на курсе в ГИТИСе, а я – самый взрослый, мы жили даже один год в одной комнатке. И вдруг судьба, на старости лет, нас сводит: он уже седой, а я плешивый и изношенный, со вставными зубами. Вдруг судьба сталкивает нас, благодаря режиссеру Дмитрию Светозарову в одну историю, и какую! Уникальную историю! Можно говорить общими словами: человеческие отношения, об обмане, о любви, фильм о поколениях – мура собачья! Прожили жизнь и ничего не нажили, но остались счастливыми людьми! И вторая тема, которую я поймал, может ее и не будет в кино, но она меня греет, и я отталкиваюсь от этих собственных фантазий и так играю моего Нахимсона... И тема эта: сколько бы тебе ни было лет, иди и изобретай, путешествуй, не только ногами по земле, а путешествуй в своих фантазиях, своих мечтах, своих желаниях, не останавливайся!”. Я открыто их призывал дать денег, я кланялся им, я протягивал руку с экрана и говорил: не пожалейте! И сегодня, я вам признаюсь по секрету, я очень хочу победить вместе с Юрием Стояновым, Дмитрием Светозаровым, Глебом Климовым – грандиозным оператором, творецом, не просто технарем, – так вот хочу победить в прокате! Чтобы публика приняла, аплодировала, платила деньги. И я верю, что у нас не может не получиться шедевр».

«Юру Стоянова я ценю, как актера необычайно высоко, – говорит режиссер Дмитрий Светозаров, – причем он известен, как комик, но он актер, способный к глубине драматической и трагической. Витю Сухорукова я знаю с 1991 года. Как они смотрятся вместе? Это удивительный тандем. Они внешне очень разнятся, но вместе составляют удивительное трагикомическое единство… Я бы хотел поправиться: я говорил, что “Пять процентов” – это эксцентрическая комедия, и это безусловно так, но я стараюсь, стремлюсь всегда снимать фильм по принципу слоеного пирога, закладывая в него несколько слоев смысла. Одним из обертонов этой комедии будет обертон грусти, может, не трагизма, но грусти. Эти два актера рождают вот эту некую глубину замысла, эта история трагикомическая. Когда наши герои сталкиваются с представителями века наступившего – века, в котором компьютерное мошенничество достигло поистине вселенских масштабов и приобрело самые изощренные формы, века “фейковых новостей” и дутых авторитетов, освещенных рекомендациями влиятельных СМИ. И какими вдруг жалкими и наивными начинают казаться наши герои с их вполне неумелыми попытками плутовать в век всесилия СМИ, всеобщей веры Интернету, и никого и ничто ограничивающих представлений о добре и зле в эпоху, когда “все разрешено”. У них не остается и пяти процентов на успех».

Съемки фильма прошли Санкт-Петербурге и Тель-Авиве. Среди известных локаций – Академия Штиглица и Морской вокзал, а также отдельные интерьеры в павильонах «Ленфильма», где была выстроена мастерская художника.

«Наш основной объект – мастерская скульптора-монументалиста, – рассказывает оператор Глеб Климов, – на мой взгляд, это выдающаяся декорация, она чрезвычайно реалистичная, фактурная, циклопических размеров и очень разнообразно насыщена всяческим художественным инвентарем и скульптурными произведениями, которые делал наш персонаж на протяжении своей жизни. Эта декорация, во многом, плод труда и таланта Елены Жуковой, одного из лучших современных художников-постановщиков. У людей, несведущих в кинопроизводстве, может возникнуть вопрос, зачем снимать в декорации, если можно найти реальный объект, который уже освоен, подготовлен годами проживания там некоего художника-скульптора. Но декорация позволяет нам не зависеть от режима освещения на улице, мы можем снимать день и ночь в любой момент времени. Декорация позволяет сделать любопытные точки отхода. Например, кладовка нашего героя: стенка в ней отъемная, мы можем снимать через полки практически с любой точки, что невозможно в интерьере. То есть, если наш герой роется в книгах, в каком-то реквизите, мы можем его подробно снять из-за стены».

«У нас выдающиеся актеры, Стоянов и Сухоруков чрезвычайно емкие и харизматичные актеры – сплошное удовольствие с ними работать, – продолжает Глеб Климов о работе с актерами, – с большим интересом к своей роли, к картине относятся, сложился замечательный актерский тандем, и с режиссером они очень хорошо чувствуют друг друга и понимают материал, с которым работают. Мне, как оператору, сплошное удовольствие работать с настолько профессиональными харизматичными актерами. А если это еще помножить на выразительность этого объекта, то я надеюсь, что наша картина будет красивая, интересная».

«Ладно то, что мы там с его курса, ладно то, что мы вместе большую жизнь прожили, ладно то, что и судьбы почти одинаковые: то взлет, то посадка, – говорит о Стоянове Виктор Сухоруков, – самое главное: он настолько талантлив, что я греюсь около него, как у батареи зимой. Я его каждый раз благодарю за это, и он кокетливо отмахивается от моей благодарности».

В фильме сыграли и молодые актеры. Внучку Ферапонтова Дуню сыграла Анастасия Филиппова, для которой это едва ли не первая работа в кино: «Я играю у потрясающих творцов и с потрясающими актерами. У них очень хорошее чувство юмора, они веселые, свободные. И Юрий Николаевич, и Виктор Иванович учили меня на площадке, подсказывали какие-то вещи, потому что у меня опыт, само собой, в миллион раз меньше, чем у них. И все равно, так или иначе, театральный опыт преобладает. И они учили меня, как что делать в кино, давали по-доброму, ненавязчиво, какие-то подсказки, очень поддерживали меня, за что я им, безусловно, очень благодарна».

Однако, как представителю нового поколения, Анастасии тоже есть, чему научить своих коллег по площадке: «Когда я пришла сюда, я поняла, что вся съемочная группа состоит из людей, которые родились тогда, когда гаджетов еще не было, а прогресс случился не так давно, с двухтысячных годов. Я еще помню старые телефоны. Но из-за того, что для меня компьютер всегда был как авторучка, это чуть-чуть другое. Я очень смеялась, что, когда пришла в свой первый съемочный день, и мы стали обсуждать сценарий, и там возникла нейросеть, я начала объяснять, что это такое – точно, как в сценарии. Сегодня пришла и меня спрашивают: «А вот ты смотришь какой-нибудь блог?». Ну да, я смотрю научпоп, люблю про космос, научные открытия. Коллеги удивляются: «Это же не блог, наверное, а какая-то передача». Мне приходится объяснять, что такое блогер, хотя, при этом, в жизни совершенно не ощущаешь какой-то дистанции возрастной».

Кстати, о блогерах и блогах. Одну из ролей в фильме сыграл Стас Круглицкий, он же Стас Просто Класс: «Я думал об актерстве еще до того, как блог выстрелил, у меня были мысли пойти на какие-то актерские курсы, потом решил уже, что мне это не нужно. Уже в прошлом году в разговоре с подписчиками мне пришло в голову, что – да, было бы неплохо осуществить мечту. Просто прикольно было бы участвовать в классных проектах. Но при этом, конечно, надо делать это круто. Не хочется сыграть в кино только потому, что я какая-то медийная личность. Если я играю в кино, то мне хочется это круто сделать. И было бы прикольно, наверное, как-то научиться это делать. И вот так все потихонечку начало закручиваться. Ну и поскольку я хочу, чтоб у меня получалось хорошо, чтобы на площадке никто не закатывал глаза, особенно, такие мэтры, как Стоянов, я пошел на актерские курсы. Хочу прокачаться в этом направлении».

В настоящее время фильм в пост-продакшене. По словам Дмитрия Светозарова, он будет готов к началу осени.

Фильм снимается при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Фотографии со съемок, фотограф Алина ГАРАЖЕНКО

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.