В Музее Победы представят выставку художника-фронтовика

18 апреля в Музее Победы откроется выставка «Силуэты войны», в которую войдут работы художника-фронтовика Андрея Владимировича Николаева. Экспозицию приурочили к празднованию 78-й годовщины Дня Победы.

В выставку войдут около 100 произведений художника из личной коллекции его ученика Александра Верстова. Это живописные и графические работы, рисунки и наброски. Посетители Музея Победы увидят коллекцию иллюстраций, которые Андрей Николаев создал за свою долгую творческую жизнь. Эти иллюстрации впервые будут представлены в Музее Победы в формате выставки.

«Андрей Владимирович Николаев – известный художник-график, проиллюстрировавший более 200 произведений русской и зарубежной классики и создавший художественные серии уникальной философской глубины – «Евангельские эскизы» и «Каменья истории». В большинстве его работ отражена тема человека на войне. И это не удивительно, ведь с мая 1942 по май 1945 года он воевал на фронте, был трижды ранен», - рассказала куратор выставки Елена Ремизова.

В экспозицию вошли иллюстрации к произведениям о Великой Отечественной войне писателей Константина Симонова, Вячеслава Кондратьева, Михаила Шолохова, Александра Чаковского и других. Посетителям также покажут работы из цикла «Каменья истории» (изображения военачальника Василия Чуйкова, руководителя Советского государства Иосифа Сталина), а также иллюстрации к произведениям русской классики - «Белой гвардии» Михаила Булгакова, «Война и мир» Льва Толстого и т.д.

Выставка будет работать до 20 мая 2023 года.

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