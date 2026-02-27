В Санкт-Петербурге открылась Музей-квартира Георгия Гурьянова

Музей-квартира Георгия Гурьянова открылась 27 февраля 2026 года, в День рождения Георгия Гурьянова, когда ему исполнилось бы 65 лет. Посетить Музей можно в рамках экскурсионных маршрутов, ежедневно, кроме среды.

Посетителям представлены 4 экспозиционные зоны, соответствующие комнатам квартиры, в которых будет рассказываться о жизни и творческом пути Георгия Гурьянова. С разных сторон будут рассмотрены детство и юношество, этапы, связанные с группой «Кино» и Новой Академией Изящных Искусств.

Экспозиция включает множество уникальных артефактов из наследия Георгия Гурьянова: музыкальные инструменты, например, барабанная установка, сохранившаяся в том виде, в котором за ней играл Георгий Гурьянов, избранные вещи из гардероба и аксессуары главного денди Петербурга, диджейский пульт и коллекция пластинок, художественные работы самого Гурьянова и его друзей, в частности, портрет Георгия кисти Тимура Новикова и работы Виктора Цоя.

Еще при жизни Георгий Гурьянов вложил много труда в квартиру: восстанавливал паркет и лепнину, долго работал над штукатуркой, собирал и реставрировал антикварную мебель. В процессе подготовки Музея-Квартиры к открытию были проведены деликатные реставрационные и ремонтные работы. Тем не менее квартира сохранила первоначальный облик, от оформления стен до расположения элементов интерьера, — в этом заключается уникальность Музея-квартиры Георгия Гурьянова.

Фото: пресс-служба Музея-квартиры Георгия Гурьянова