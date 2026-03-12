Выставка Ксении Лавровой «Важный птицы» открылась в Музее Эрарта

Ксения Лаврова органично себя чувствует на территории разных культур и народов. Отчасти это можно объяснить тем, что она — первоклассный график и иллюстратор, а для этого ремесла необходимо вживаться в разные роли. Среди наиболее впечатляющих ее работ — воображаемые портреты людей прошлого.

Пожилой король Франции Людовик XIV, олицетворение абсолютной монархии, один из ориентиров для Петра I, тонет в собственном парике, фрагменты которого напоминают червей. Глядя на надменное лицо Людовика, размышляешь о том, что даже власть имущие не могут избегнуть старости и смерти.

С этой работой перекликается портрет итальянского авантюриста Джакомо Казановы, также изображенного в конце своего жизненного пути. Легендарный любовник, состарившись, по иронии судьбы поступил на скромную должность библиотекаря в замок графа Вальдштейна, где ему пришлось терпеть унижения от слуг и обитателей замка. Чтобы сохранить рассудок, он начал писать мемуары — книгу, которая и обеспечила ему бессмертие. Казанова Лавровой похож на старую экзотическую птицу в клетке, с воротником, развевающимся будто крыло. Эта птица потеряла былую подвижность, но приобрела неожиданную внутреннюю свободу в акте творчества.

На другом воображаемом портрете представлена легендарная китаянка Ян-гуйфэй, наложница императора Сюань-цзуна. Знающая себе цену, одна из четырех великих красавиц Китая смотрит в глаза зрителю, словно предвидя свой неизбежный конец. Не по своей воле замешанная в политические интриги, она будет задушена по приказу своего возлюбленного, но в народной памяти навсегда сохранится ее образ — той, перед которой смущенно склонялись цветы.

Не менее органичны работы Лавровой, вдохновленные Японией, Африкой и арабской культурой. Везде художнице удается преодолеть прикладной характер иллюстрации и выстроить сложные по композиции и фактуре произведения, уже не зависящие от текстов-источников.

Ксения Лаврова много работает с керамикой, отдавая предпочтение ручной росписи фарфоровой посуды. Благодаря таким сериям, как «Легенды озера Сиху» и «Тадж-Махал», зритель сможет перенестись в Китай и Индию и познакомиться с «важными птицами» — изящными созданиями, царственными, как монархи древности.

Ксения Л. родилась в Ленинграде в 1967 году. В 1990-м окончила кафедру мебельно-декоративных тканей училища имени В. И. Мухиной (ныне — Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица). Более восьми лет сотрудничала с дизайнерами одежды и расписывала вручную ткани для модных показов в стиле «холодный батик». На счету автора — работа с издательствами «Специальная литература» и «Речь» (художественное оформление книг Льюиса Кэрролла и Оскара Уайльда), участие в проекте «Петербургские художники» Императорского фарфорового завода и несколько десятков групповых и персональных выставок в России, Франции, Италии и Финляндии, включая экспозиции в Эрмитаже и Всероссийском музее декоративного искусства.