В Санкт-Петербурге на сцене театра «Легенда» с большим успехом прошла премьера рок-балета «Светлое во мне». Словно по мановению волшебной палочки на сцене танцевала балерина, вырастая из маленькой девочки в яркую звезду, звучал реальный искренний рок, пели скрипки и виолончели, и не просто пела, а проникала в душу рок-певица Мария Преображенская.

Яркий спектакль – детище уникальной команды людей, хорошо сделавших свое дело: это Екатерина Красюк, выпускница Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой, артистка Мариинского и Михайловского театров в Санкт-Петербурге, приглашенная солистка Universal Ballet Company (Сеул), лауреат Премии Галины Улановой от Большого театра; Маргарита Полякова, композитор, победитель международных конкурсов, автор музыки к фильмам; Мария Преображенская, рок-вокалистка, в том числе рок-группы KINARD; Федор Калинин, автор стихов и барабанщик.

Удивительным образом артистам удалось включить сразу все чувства зрителей, буквально ошарашенных экспрессией танца и силой музыки. Им удалось на самом деле заглянуть в мир балета – такой прекрасный и такой жестокий, пройти вместе с юной балериной, поверившей в сказку, весь этот трудный путь испытаний тела и души.

И сцена театра «Легенда» своей камерностью лишь усиливала это взаимопроникновение чувств и эмоций – небольшая сцена то была репетиционной комнатой для малышки-балерины, трогательно танцующей с игрушечным мишкой, то площадкой для рок-концерта, то вдруг превращалась в сцену огромного театра. В спектакле не было не то что четвертой стены, стен не было вовсе – задник работал как экран и помогал в реализации идеи, а кулисы не прятали музыкантов, а помогали им жить в пространстве спектакля.

По словам Екатерины Красюк, она прошла этот путь сама, когда в 10 лет оказалась в балетном интернате, тогда маленькой девочке пришлось нелегко. Сейчас ей хотелось рассказать всему миру историю о том, из какого труда и боли рождается светлое волшебство балета. Федор Калинин поддержал идею, и «Светлое во мне» стало спектаклем.

Как сказал Федор Калинин, автор стихов и мастер ритма спектакля, когда стало понятно, что спектакль будет драматическим, то логично было использовать в нем рок-музыку, а также это прекрасная возможность привести в театр молодежь, для которой рок-музыка, возможно, понятнее балета, и они даже представить не могли, как это прекрасно выглядит в ансамбле.

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