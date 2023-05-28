В Санкт-Петербурге открывается фестиваль «Звезды белых ночей» при поддержке ВТБ

В Мариинском театре стартует главное культурное событие лета и кульминация петербургского музыкального сезона – XXXI Международный музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей». События насыщенной программы будут проходить по 11 июля. Художественный руководитель фестиваля — Валерий Гергиев. Генеральный спонсор фестиваля уже 20 лет – банк ВТБ.

««Звезды белых ночей», безусловно, событие мирового масштаба – оно объединяет людей уникального творческого дарования на одной из главных культурных площадок страны. ВТБ остается генеральным спонсором фестиваля на протяжении 20 лет. Для нас это важная веха и показатель системности партнерства с одним из ведущих театров страны в рамках общебанковской программы ВТБ «Культурная страна». Мы убеждены, что в этот раз фестиваль пройдет так же грандиозно, как и в предыдущие годы», – сказала Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

Старт большой фестивальной программе даст концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Историческая сцена «Звезд белых ночей» откроется лирической оперой «Иоланта» Петра Чайковского. Новую сцену украсит балет «Дочь фараона» в хореографии Мариуса Петипа.

На сцену выйдут оперные солисты с мировыми именами, среди них Хибла Герзмава и Ильдар Абдразаков. Подарком для зрителей станет «Саломея» Рихарда Штрауса, за дирижерским пультом — Валерий Гергиев. На новой сцене прозвучит «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Николая Римского-Корсакова.

Традиционно фестиваль радует зрителей сериями показов репертуарных редкостей Мариинского, среди них балеты «Шурале» Фарида Яруллина в хореографии Леонида Якобсона и «Раймонда» Александра Глазунова – в этом году исполняется 125 лет со дня мировой премьеры, которая состоялась на сцене Мариинского театра.

Из оперных концертов стоит обратить внимание на редкое для Мариинского театра концертное исполнение оперы Винченцо Беллини «Пуритане» с Альбиной Шагимуратовой и Магеррамом Гусейновым в главных ролях, «Семён Котко» Сергея Прокофьева, «Золотой петушок» Римского-Корсакова, а также «Мертвые души» Родиона Щедрина.

В числе событий инструментальной афиши «Звезд белых ночей» — концерт виолончелиста Олега Сендецкого и органистки Светланы Бережной, вечер серенад в исполнении Страдивари-ансамбля Мариинского театра, выступление яркой флейтистки Софии Виланд с Симфоническим оркестром Мариинского театра, концерт, посвященный памяти Александра Торадзе, с участием Дениса Мацуева, а также выступления молодых артистов. В рамках музыкального культурного события на сценах Мариинского также пройдут гастроли Пермского театра оперы и балета, завершением которых станет показ балета «Ромео и Джульетта» в хореографии британского классика Кеннета Макмиллана.

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