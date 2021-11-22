КАЛИНИНГРАД: Ода пламени

Огонь – главная тема Дня философии, стихия, сопровождающая человека всю его жизнь – от рождения до кончины. Она дает тепло, она огревает, она же обжигает и пожирает всех и вся, ибо в ней – невероятная мощь. Огонь присутствует в Книге книг, в архитектуре, строительстве, живописи, поэзии и… в музыке. В День философии звучали строки Максимилиана Волошина – «Путями Каина», но к посвящению концерта прекрасен и Константин Бальмонт:

«Ты меняешься вечно,

Ты повсюду — другой».

«Гимн огню»

18 ноября под сводами Кафедрального собора звучал Александр Скрябин, Антонио Вивальди, Никколо Паганини, Рихард Вагнер, Камиль Сен-Санс и мировая премьера Михаила Аркадьева – пианиста, доктора искусствоведения, заслуженного артиста России – «Концерт пламени», Flame concerto.

Концерт, который подарили слушателям Граф Муржа (скрипка), Дмитрий Прокофьев (виолончель), титулярные органисты Кафедрального собора Евгений Авраменко и Мансур Юсупов, Камерный оркестр Калининградской областной филармонии им. Е.Ф. Светланова (художественный руководитель и дирижер — Александр Андреев), взывал и к сердцу, и к душе.

Тот огнь был самым разным: и обжигающим, и страстным, и прохладным, и прекрасным, и сказочно-мифологичным. То страшным, то смелым, то добрым, то злым, то диким, то плящущим, и всё же – прекрасным всегда.

Марина АБРАМОВА

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