АРХ МОСКВА: Эксперты назвали ключевые принципы современного градостроительства

Пять обязательных принципов новых градостроительных трендов стали фокусом внимания участников кейс-сессии «Индустриальные города 2.0. Какая деятельность становится драйвером новых городов».

Полицентричность. Город, район, жилой комплекс взаимодействуют в окружающей среде по сетевому принципу. Место удерживает человеческий ресурс, сосуществует и конкурирует с другими городскими центрами. Идея локации. Стратегическое планирование развития территории начинается с создания уникальной точки бизнес-активности и социальной коммуникации. Это «сердце» будущего проекта и основной драйвер развития городской среды, сопутствующий ценностям горожан. «15-минутный город». Единое пространство предполагает доступность и удобство перемещения между всеми жизненно важными точками в пределах 15 минут. Такая локация закрывает все базовые потребности человека: работа, дом и «третьи места» для проведения свободного времени, а также объекты медицины и образования. Технологичность. Сервисы выходят за рамки материальных объектов. Информационное сопровождение градостроительного проекта сплачивает жизнь комьюнити в интернет-пространстве, дарит ощущение добрососедства. Конверсия. Проектом предусмотрен расчет потенциального возврата средств, которые жители тратят внутри территории, в сравнении с тратами за пределами контура.

«Чтобы проект стал жизнеспособным и успешным, необходимо в деталях продумать жизнь будущих жителей уже на самой ранней стадии проектирования, – считает генеральный директор градостроительного бюро «Мастер’с план» Юлия Зубарик. – На наших глазах формируются новые принципы градостроительной деятельности, которые рассматривают индустрию развлечений, рекреацию, науку, образование и технологии как факторы потенциального успеха городов». Тезис был раскрыт в исследовании руководителя отдела аналитики «Мастер’с план» Андреем Прониным: «История городского планирования показывает, что полицентричный во всех смыслах подход может обезопасить город от любых внешних и внутренних колебаний, сделать его устойчивым, способствовать развитию человеческого капитала как главного ресурса, который приходит на смену промышленным видам деятельности».

В сессии приняли участие представители трех крупных градостроительных проектов:

район «Скандинавия», Новая Москва (ГК «А101»);

Город Иннополис, Татарстан;

Научно-образовательный кампус «Большая Ивановская мануфактура» («Кампус БИМ»), Иваново (ГК «Родина»).

Генеральный директор проекта «Кампус БИМ» Таисья Погодаева, представляющая группу компаний «Родина», рассказала о концессионном проекте реконструкции комплекса исторических зданий в центре Иванова, создании в нем образовательного межвузовского центра и научных лабораторий. По ее мнению, проект достигнет успеха, когда эффекты от его реализации трансформируют жизнь всего города. Локация занимает всего 25% городской территории, но задачи «Кампуса БИМ» амбициозны: стать центром притяжения, удерживающим человеческий капитал; а также привести виды деятельности участников концессии от низкой маржинальности к проектам с высокой добавленной стоимостью. «Сегодня недостаточно просто построить квадратные метры, речь идет о сценарии жизни», – подытожила новый градостроительный тренд Таисья Погодаева.

Приехать на экскурсию в новый район «Скандинавия», строящийся на территории Новой Москвы, пригласил участников дискуссии генеральный директор компании «А101» Игнатий Данилиди. Он охарактеризовал проект как «город в городе», где предусмотрено все для создания прочного комьюнити. Архитектуру он считает базовым инструментом формирования городской среды. В «Скандинавии» продумано наполнение каждого элемента планировочной структуры. Так, многофункциональный пешеходный бульвар генерирует 80% трафика жителей района ежедневно, что в 2022 году привело к росту спроса на аренду коммерческих помещений на 60%. Бизнес-квартал включает сеть коворкингов, которые, по словам Данилиди, рассматриваются не как коммерческий, а как сервисный объект. Образовательная экосистема предусматривает интересы семей с детьми. В нее входят детский атриум, лаборатории, мастерские, рекреации, спортзал, памп-трек и стадион. Данилиди сообщил, что время и финансовые траты жителей района показывают аккумулированный рост. Если два года назад количество жителей, полностью удовлетворяющих все свои потребности в районе, составляло 12%, то сегодня таких 36%. В планах девелопера – довести этот показатель до 70%.

Мэр города Иннополиса Руслан Шагалеев рассказал о том, что 8 лет назад Иннополис был создан как «образовательный хаб» для IT-специалистов. По словам мэра, особая экономическая зона появилась в «чистом поле», было построено несколько зданий. Сегодня Иннополис стал полноценным городом со всей соответствующей статусу инфраструктурой, а в ближайшие годы город будет расширяться. В Иннополисе уже проживает 7,6 тыс. человек, средний возраст которых составляет 31 год. По данным мэрии, 70% горожан приехали в Иннополис из других регионов, а 6% – из-за рубежа. Шагалеев сообщил, что развитию города помогает понимание потребностей горожан. «Мы выяснили, что в 50% случаев решение о переезде семьи принимает супруга. И главным в принятии этого решения становится наличие инфраструктуры для детей, создания условий для их благополучия», – сообщил Шагалеев. Поэтому в Иннополисе созданы не только представительства 25 российских IT-гигантов, где работают родители, но и объекты образования непрерывного цикла для детей, начиная с дошкольного возраста. Цифровые сервисы включают консьерж-сервис по всем бытовым вопросам, есть роботизированная гостиница, по городу курсируют такси-автопилоты. По качеству городской среды Иннополис признан лучшим среди малых городов пятый год подряд, а уровень счастья жителей Иннополиса достиг 86 пунктов (измеряется по методике ВЦИОМ), что на 20 пунктов выше, чем в среднем по России.

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