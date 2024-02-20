В Санкт-Петербурге представили выставку и корпоративный арт-календарь ЦКИ 2024 «Фундаментальные смыслы»

В Санкт-Петербурге открылась выставка и состоялась презентация корпоративного арт-календаря Центра Крепёжных Изделий 2024 «Фундаментальные смыслы». Ежегодное мероприятие является отражением общей концепции компании «Искусство крепежа». На этот раз календарь вобрал в себя глубокие смыслы, а картины в нем посвящены поиску духовного в рамках существующего канона церковного искусства.

Новый корпоративный календарь ЦКИ включает 12 работ, в которых на первом плане представлен крепеж: болты и гайки. Их можно воспринимать буквально или увидеть нечто большее — то, что иногда еле уловимо. Так появляется субъективное восприятие картины и становится очевидной невидимая взаимосвязь — именно ее решила исследовать художница Ника Клёцки. Автор изображений предложила свой взгляд на природу этой связи, отразив ее в своей работе.

«В чем разница между объектным или субъектным восприятием людей, событий, себя? Я объект «жестокого мира» или субъект, влияющий на все, что происходит вокруг? Я отношусь к другим как к объекту, средству достижения своих целей, или я вижу в других, с их отличными взглядами и позициями, субъектов общего пространства?», — комментирует представитель Центра Крепёжных Изделий.

Также Ника Клёцки отметила, что все работы, включенные в календарь ЦКИ 2024, не являются иконами и копиями древних образцов. Художница создала собственную переработку канона церковного искусства, а картины написаны в современной технике и фирменном авторском стиле.

Календари ЦКИ не раз становились лауреатами всероссийских конкурсов, а работы, включенные в них, выставлялись в галереях современного искусства. В этом году в рамках выставки, приуроченной к 27 дню рождения ЦКИ, гости мероприятия смогут не только ознакомиться с презентованными объектами, но обсудить их лично с художницей, а также амбассадорами компании.