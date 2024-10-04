В Санкт-Петербурге при поддержке ВТБ стартовал театральный фестиваль «Балтийский дом»

Сцена из спектакля «Влюбленный носорог». Фото предоставлено пресс-службой фестиваля «Балтийский дом»

В Санкт-Петербурге в 34-й раз проходит Международный театральный фестиваль «Балтийский дом». В программе – постановки из Китая и Южной Африки, а также три спектакля российских режиссеров разных поколений. Генеральный спонсор фестиваля – банк ВТБ.

«Фестиваль «Балтийский дом» – уникальное событие в культурной жизни страны, которое ВТБ поддерживает уже около 20 лет. За время существования форума в нем приняли участие более 300 театров из 32 стран. Традиционно он выступает площадкой для демонстрации разных культурных традиций и актуальных театральных направлений. Этот год не станет исключением – зрители, в числе которых и клиенты ВТБ, смогут погрузиться в колоритную атмосферу театра Востока, увидеть работы знаменитых режиссеров и актеров, открыть для себя новые имена зарубежной и российской сцены», – отметил Юрий Левченко, старший вице-президент ВТБ.

Театральное искусство Китая будет представлять спектакль Чжэцзянского драматического театра «Чудный мир гор и морей» одного из наиболее заметных режиссеров Поднебесной Чжао Мяо. Это фантастическое шоу, созданное с применением высоких технологий XXI века. В продолжение китайской программы Театр-фестиваль «Балтийский дом» покажет премьеру спектакля Валерия Степанова «Влюбленный носорог» по пьесе Ляо Имэй, это первая постановка пьесы в России.

Знакомство с театром Южно-Африканской Республики начнется со спектакля «Гамлет» режиссера Фреда Абрахамса от компании «Abrahamse &Meyer Production», известной новаторскими интерпретациями шекспировских текстов. Компания классического театра «African Tree Productions» привезет на фестиваль две постановки режиссера Сейфемо Моцвири – «Система» и «Будь лучшей собакой».

Российский театр будет представлен тремя режиссерскими поколениями современной сцены. Народный артист России, режиссер Кама Гинкас покажет премьеру «Записки покойного Белкина», поставленную в Московском Театре юного зрителя (МТЮЗе). Андрей Прикотенко – свою первую работу в качестве художественного руководителя Новосибирского государственного академического театра «Красный факел» – «Мертвые души» по мотивам поэмы Николая Гоголя. Открытием фестиваля 4 октября станет спектакль «Мадам Бовари» представителя нового поколения современной режиссуры Антона Федорова.

В рамках просветительской программы фестиваля совместно с Институтом Конфуция организована режиссёрская лаборатория с читками-эскизами молодых петербургских режиссёров по пьесам китайских драматургов 1920-х – 1930-х годов, совместно с кинотеатром «Великан Парк» кинопрограмма «Кино ЮАР», а в Государственном Эрмитаже пройдет конференция «Многоязыкая классика. Современный театр: ценности, опыт, рефлексия» с участием теоретиков и практиков современного театра из Индии, Китая, Бахрейна, ЮАР и России.