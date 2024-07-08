Невероятные масштаб и красота, впечатляющий салют, величественный бриг с алыми парусами и история искренней любви под небом Северной столицы. Чем поразили «Алые паруса-2024» иностранных журналистов?

Легендарный праздник выпускников «Алые паруса» в этом году освещало более 10 зарубежных СМИ из Китая, Вьетнама, ОАЭ, Венесуэлы, Ливана, Турции, стран ближнего Востока. Около 400 публикаций и видеосюжетов о празднике вышли в 25 странах.

Большинство из них увидели волшебство алых парусов впервые. Журналист телекомпании «Аль-Арабия» Абдаль Джавад Анас ГФ отметил не только красоту выпускного, но и его значимость, символизм и дух нового поколения.

Абдаль Джавад Анас ГФ, журналист телекомпании «Аль-Арабия»:

— Конечно, радует, шокирует эта удивительная красота, романтика. Напоминает то время, когда я сам учился. Очень жалею, что только сейчас попал на такой праздник. «Алые паруса» – это очень высокий уровень.

Ха Нуэн, «Голос Вьетнама»:

— Я знаю, что многие люди хотят оказаться здесь, но у них нет такой возможности. Мне, как журналисту, удалось попасть на праздник, и это большая удача. Раньше я много слышала об этом празднике. Поражена размером этого мероприятия. Даже когда я читала о нем в прессе, не могла представить таких масштабов.

В Турции есть свой праздник для выпускников школ и университетов, однако, как замечает популярный турецкий блогер, его масштабы кратно меньше.

Мерт Озтюрк, турецкий блогер:

— «Алые паруса» – действительно потрясающий праздник. Мне бы хотелось, чтобы в моей стране было столь же грандиозное и красочное мероприятие. У вашего праздника отличная цель – объединение людей. Он показывает, как Россия ценит каждого из выпускников, поддерживает их.

Журналист из Армении Айк Халатян был на «Алых парусах» в прошлом году. Но возможность еще раз увидеть сказочный бриг под алыми парусами и огненную феерию воспринял как подарок. И снова был удивлен сюжетом и размахом мероприятия.

Айк Халатян, Alpha news (Армения):

— «Алые паруса» — это один из таких информационных поводов, которые заставляют улыбнуться.

Корреспондент венесуэльского телеканала «Телесур» Олег Ясинский также был впечатлен грандиозными масштабами праздника и пожалел, что он не российский выпускник, ради которого устроили такую красочную феерию.

Олег Ясинский, телеканал «Телесур» (Латинская Америка):

— Я всю жизнь слышал об «Алых парусах», мечтал на них попасть! Я ничего подобного никогда не видел. Я знал, что буду впечатлен, но сказать сейчас, что я впечатлен, — это ничего не сказать. Это совершенно невероятное зрелище. Если кто-то хочет понять еще один важный кусочек России, должен быть здесь в эту ночь с российским народом, с друзьями-россиянами.

Кроме того, он обещал в следующем году приехать вместе с коллегами, чтобы как можно больше людей в мире смогли узнать о такой важной части российской культуры, как легендарный выпускной.